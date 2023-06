Ascendance Flight : une pépite toulousaine qui impressionne au salon du Bourget

C'est un projet un peu fou, porté par une entreprise toulousaine. Ascendance Flight développe un petit avion avec des hélices, qui décolle à la verticale. Son fondateur, Jean-Christophe Lambert est l'invité de la Nouvelle éco , ce mercredi 21 juin 2023.

Un avion "doublement hybride"

Jean-Christophe Lambert explique que c'est un avion doublement hybride, "car il décolle à la verticale comme un hélicoptère et il fait une croisière comme un avion. Il utilise l'électrique sur le décollage et de l'énergie thermique (soit avec des carburants, bio carburant ou hydrogène), sur la phase de croisière. C'est un avion plus sobre énergétiquement."

La motorisation hybride tourne depuis un an et le premier vol est prévu à l'échelle l'année prochaine. Jean-Christophe Lambert annonce 550 lettres d'intention d'achats. Cet avion de cinq places peut embarquer un pilote et quatre passagers et peut faire des missions jusqu'à 400km à 200km/h. La ville de Muret va prochainement pouvoir l'héberger et permettre de réaliser les essais en vol et au sol.

Jean-Christophe Lambert, fondateur Ascendance Flight © Radio France - Mathieu Ferri

Beaucoup de recrutements en vue

Ascendance Flight a prévu de recruter 50 personnes d'ici 18 mois et ce sera plusieurs centaines de recrutement à terme. "C'est pour cela que nous sommes très contents d'être en Occitanie, ce vivier de talents", sourit Jean-Christophe Lambert.