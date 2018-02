Hagondange, France

Journée des premières ce vendredi 2 février à Hagondange. Le repreneur du groupe Ascométal, le PDG du géant suisse de l'acier Schmolz + Bickenbach, Clemens Iller, était en Moselle sur le site de l'ancien siège social du groupe français. Il a rencontré les représentants syndicaux à l'occasion d'un comité d'entreprise pour entamer de premières négociations.

Des reclassements au lieu de licenciements secs

Sans surprises, annoncés, plusieurs emplois sont menacés après cette reprise. Sur les 500 salariés que compte l'usine d'Hagondange, 35 postes sont sur la sellette. Ils concernent des employés qui travaillent de jour. Autre sujet d'inquiétude, mais également prévu, l'aciérie et ses 150 employés devrait stopper son activité avant 2021. "Devrait", car rien ne semble finalement gravé dans le marbre. Le ministre de l'économie, Bruno le Maire s'est lui-même engagé à s'investir dans le dossier pour faciliter les pourparlers.

Les discussions se poursuivent le 5 février entre la nouvelle direction et les organisations syndicales. Et selon une source proche du dossier, les deux parties souhaitent éviter des licenciements secs. Les syndicats ont proposé des reclassements sur les postes supprimés et c'est ce qui pourrait être retenu par la direction, sur d'autres sites du groupe en France, comme dans le Nord ou dans les Bouches-du-Rhône.

Un représentant syndical se dit déjà satisfait: "C'est moins grave que prévu".

La date butoir est fixée au 15 février. Faute d'accord, les premières lettres de licenciement pourraient arriver.

Ceux qui risquent très certainement de trinquer ce seront les intérimaires et les CDD. Leurs contrats ne devraient pas être renouvelés.