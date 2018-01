Ce mercredi, les juges examinaient les deux offres de reprise pour le sidérugiste français Ascométal, en redressement judiciaire depuis novembre dernier. Les deux repreneurs, Liberty Steel et Schmolz et Bickenbach ont présenté leurs projets pendant une audience marathon qui a duré 8 heures.

Strasbourg, France

Moment décisif et audience-marathon à la Maison des Avocats ce mercredi pour les Ascométal.

8 heures d'audience

Pendant 8 heures, les juges ont examiné les deux offres de reprise pour le sidérurgiste français Ascométal, en redressement judiciaire depuis novembre dernier et qui emploie 1500 personnes dans toute la France dont 550 sur son site d’Hagondange. Les deux candidats à la reprise, l'entreprise anglo-indienne Liberty Steel et le germano-suisse Schmolz et Bickenbach ont des projets très différents.

Les délégués du personnel (à gauche) juste avant que ne débute l'audience, à la Maison des Avocats ce mercredi 24 janvier. © Radio France - Soizic Bour

Deux projets solides mais différents

Pour sa stratégie de reprise, Liberty Steel mise avant tout sur l'emploi : "Nous souhaitons reprendre tous les sites du groupe et garantissons l'emploi pour 1600 personnes sur deux ans", a annoncé John Bolton, le PDG de Liberty Steel. "Liberty, c’est une offre de développement, c'est un peu un pari, y’a des signes encourageant mais c’est pas sans risques", note Yann Amadoro, délégué CGT chez Ascométal.

De l'autre côté, Schmolz et Bickenbach, l'entreprise germano-suisse met en avant la consolidation de marché : "Il y a moins de risques sur le long terme", note Yann Amadoro, "mais socialement, c'est beaucoup plus dur". En effet Schmolz et Bickenbach ne reprendrait que 1243 salariés sur les 1500 qu'emploie le groupe Ascométal.

Des salariés dans le flou

Chez les salariés, on est dans le flou : "L'audience n'a pas permis d'y voir plus clair dans les offres", note Philippe Giraudeau, de la CFDT Ascométal. "Cela nous a permis, en revanche, de voir que le tribunal avait les mêmes aspirations que les nôtres", ajoute-t-il. Et surtout, ce qui inquiète les salariés, c'est les investissements : "Pour Liberty, on se sait pas vraiment comment c'est fait ni d'où ça vient", déplore Philippe Giraudeau. "Il y avait beaucoup de questions et toutes ont pu trouver des réponses, satisfaisantes ou moins satisfaisantes", ajoute Guilhem Brémond, l'avocat d'Ascométal. "Maintenant, le tribunal a les clés pour prendre une décision".

Pas forcément d'avantage pour Liberty

Liberty, du fait de sa reprise de l’ensemble des sites et l’ensemble du personnel semblait avoir une longueur d’avance, mais ce n'est visiblement plus forcément le cas : "Je ne pense pas qu’un des deux repreneurs ait une longueur d’avance aujourd’hui. Liberty a l’avantage de reprendre Ascoval et ce n'est pas un détail", souligne Yann Amadoro. "Mais ce n'est pas uniquement le fait d’inclure Ascoval qui va décider du jugement du tribunal mais c’est surtout la pérennité du reste du site et surtout d’Asco Industrie", conclut-il.

Entre Liberty et Schmolz et Bickenbach, les salariés ne tranchent pas

Cette année, contrairement à la dernière audience d'offre de reprise en 2014, les salariés d'Ascométal ont décidé de ne pas donner un avis pour soutenir l'un ou l'autre des candidats : "On est pas arrivé à un avis unanime en comité d’entreprise", explique Yann Amadoro. "Certains étaient une petite partie plus pour Liberty, une autre pour l’offre Schmolz mais 70 % était partagé entre les deux. On a donc décidé de faire un avis où on ne tranche ni pour l’un ni pour l’autre".

Hagondange pérennisé, l'aciérie fermée dans les deux cas

Le site d'Hagondange, qui emploie 550 salariés, a vocation a être pérennisé, dans les deux offres. En revanche, que ça soit Liberty ou Schmolz et Bickenbach qui remporte le match, l'aciérie sera fermée dans les deux cas.