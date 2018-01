Lorraine, France

Présentation ce lundi des offres de reprise de l'aciériste Ascométal aux partenaires sociaux, qui rendront leur avis dés mardi 23 janvier. S'ensuivra mercredi 24 janvier l'étape cruciale de la décision du tribunal de commerce de Strasbourg.

Une enveloppe de 8 millions d'euros demandée à la Région Grand-Est

Ascométal, qui emploie 1 413 salariés dans toute la France dont 580 en Lorraine est en redressement judiciaire depuis le 22 novembre dernier. Il y a deux repreneurs principaux en lice : le suisse Schmolz + Bickenbach et le groupe anglo-indien Liberty Steel, qui constitue l'offre la plus globale et aussi le seul groupe qui demande aux régions (PACA, Hauts de France et Grand-Est) de mettre la main à la poche. En tout, 30 millions d'euros d'aides publiques sont demandées, dont près de 8 millions rien que pour la région Grand-Est.

Nous sommes prêts à payer mais à certaines conditions

Et Jean Rottner le président de la région Grand-Est est justement prêt à mettre la main au portefeuille : "Nous nous sommes engagés à le faire. Mais sous certaines conditions, c'est à dire que nous lierons le niveau de notre aide à des engagements du repreneur sur la conservation du niveaud'emplois et la perrenité de l'entreprise, c'est juste logique", explique-t-il.

L'aciérie d'Hagondange fermée en 2019 quel que soit le repreneur

Liberty souhaite reprendre l’ensemble des sites dont ceux d’Hagondange en Moselle et Custines, en Meurthe-et-Moselle. Mais quel que soit le repreneur, l'aciérie d'Hagondange fermera en 2019. Une situation que déplore Jean Rottner : "Je trouve ça dommageable que personne n'ait jamais trouvé l'opportunité de se dire : peut-on renouveler cet outil de production qui est unique en France en matière d'aciérie pour l'armement et pour la filière automobile ?", note le président de la Région Grand-Est. "Aujourd'hui, on est face à la détresse des hommes et des femmes qui y travaillent et la responsabilité politique et entrepreneuriale est aussi d'anticiper ces choses-là, ça n'a pas été fait et je le déplore", ajoute-t-il.

300 millions d'euros d'investissements sur 5 ans

Le groupe Liberty Steel prévoit d'investir 300 millions d'euros sur 5 ans, dont un investissement de 100 millions d’euros « pour rénover les sites et augmenter leur production ».