Ascoval à Saint-Saulve représente le Nord à l'Elysée pour l'exposition Fabriqué en France ce week-end

"C'est une fabuleuse reconnaissance", se félicite Cédric Orban le directeur d'Ascoval à Saint-Saulve. Le dossier de l’aciérie a été sélectionné parmi 2300 pour cette exposition "Fabriqué en France" à l'Elysée ce week-end.

Une reconnaissance selon lui "d'un savoir faire de produits très techniques", mais aussi une reconnaissance de "résilience" après les différents rebondissements depuis la vente par Vallourec en 2015, période difficile pendant laquelle l'entreprise a réussi à progresser, en baissant les coûts de production, mais surtout en changeant son outil de production pour devenir la première usine au monde à faire des barres d'acier, rondes, carrées et rectangulaires, c'est donc aussi "une reconnaissance de la prise de risque" pour Cédric Orban

Je crois que c'est pour toutes ces bonnes raisons qu'on a éveillé la curiosité des sélectionneurs du Fabriqué en France, parce que c'est un produit tout à fait unique qui est en avance sur son temps. C'est le genre de reconnaissance qu'on utilise dans notre démarche commerciale et c'est certain que ça a un effet positif

Cédric Orban, le directeur d'Ascoval Copier

Cette sélection est aussi une fierté pour Nacim Bardi, le délégué CGT de l'usine qui avoue avoir été surpris par cette annonce

C'est le fruit du travail de tous les salariés, chapeau pour tous les salariés"

Une 4° équipe d'ici fin août et une cinquantaine de postes crées cette année

Ascoval qui devrait avoir un nouveau repreneur d'ici trois semaines, selon toute vraisemblance, le tribunal de commerce de Paris devrait valider l'accord de principe entre Liberty l'ancien propriétaire et l'Allemand Saartahl. "Une excellente offre" selon Cédric Orban, "solide et carrée" pour Nacim Bardi, qui mettent en avant tous les deux, l'absence de concurrent interne chez cet industriel qui possède 2 hauts fourneaux en Allemagne mais aucune aciérie électrique comme celle de Saint-Saulve.

Malgré les incertitudes sur le nom du futur repreneur depuis des mois tous les voyants sont au vert selon Cédric Orban, les carnets de commandes pleins jusqu'à fin octobre, avec l'arrivée le 23 août d'une quatrième équipe avec le recrutement de 30 personnes qui va permettre de passer de 28 000 tonnes d'acier par mois aujourd'hui, contre 5000 l'année dernière, à 32-35 000. Les effectifs sont passés de 250 l'année dernière, à 270 aujourd'hui et donc à 300 fin août.

Et les perspectives sont plutôt bonnes assurent le directeur car l'acier vert produit par le recyclage de ferraille dans les aciéries électriques ont le vent en poupe, et les taxes carbone ne font qu'augmenter ce qui pénalise de plus en plus les sidérurgistes traditionnels qui produisent 10 fois plus de CO2 qu'à Saint-Saulve.

Ascoval qui travaille essentiellement pour la SNCF, mais aussi les réseaux ferrés belges, italiens ou marocains. Le site continue à travailler pour Vallourec, et a obtenu de nouveaux contrats pour l'automobile, la mécanique ou encore l'éolien.