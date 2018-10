C'est un espoir pour l'usine Ascoval, menacée de fermeture à Saint Saulve dans le Nord. L'offre de reprise d'Altifort est jugée "crédible et viable" par le cabinet d'experts qui a réalisé un audit. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire juge désormais l'offre de reprise "solide".

Le ciel semble s'éclaircir pour Ascoval, l'usine de Saint Saulve dans le Nord menacée de fermeture. Son avenir était au coeur d'une réunion décisive ce mercredi matin à Paris entre le gouvernement, les élus, les salariés et les représentants des salariés. Il s'agissait de faire le point sur le projet de reprise d'Altifort, seul candidat au rachat de l'aciérie qui emploie 281 personnes.

Un cabinet d'expert avait été mandaté pour réaliser un audit indépendant sur Ascoval et son carnet de commandes. Il a rendu ses conclusions. Il estime que le projet de reprise d'Altifort est "crédible et viable" selon Fabien Roussel, député du Valenciennois qui participe à cette réunion.

#ascoval Le cabinet Roland berger dit que le projet et "solide", "crédible " "viable".

Le ministre dit qu'"il y a un espoir, ».

C'est une note positive qui va permettre d'enclencher une dynamique autour de ce projet — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) October 31, 2018

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé que ce projet de reprise était désormais "solide" et qu'il faut le soutenir, toujours selon Fabien Roussel, député du Valenciennois, présent dans la salle de réunion.

#Ascoval le ministre confirme « qu’il faut soutenir le projet de reprise » et donner du temps à le consolider pic.twitter.com/Iamy8ANEMu — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) October 31, 2018

"Aujourd'hui, l'offre d'Altifort me paraît solide" même si "un certain nombre de fragilités subsistent", a déclaré aux syndicats et aux élus M. Le Maire, en assurant qu'il y avait "une chance" pour sauver le site de Saint-Saulve, en redressement judiciaire.