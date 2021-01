Ascoval reprend des couleurs et embauche à Saint-Saulve

"On vient de très loin, mais aujourd'hui on se porte bien", assure Cédric Orban, le directeur de la nouvelle entité Liberty-Ascoval. La preuve, l'ancienne acierie Vallourec au ralenti depuis janvier 2019 tourne en continu depuis mi-novembre. Les 265 salariés sont passés de 5000 tonnes par mois en octobre à plus de 20 000 tonnes en janvier.

80% de l'acier part ensuite au laminoir d'Hayange repris aussi par le groupe anglo-indien Liberty pour fabriquer des rails pour la SNCF notamment.

Mais grâce à des gros investissements cet été, 17 millions d'euros, le site est désormais capable de fabriquer des aciers ronds, carrés et rectangulaires, la seule usine au monde à proposer ces 3 formats, un atout considérable

On a fortement élargi la gamme produits, et aussi la gamme segments utilisateurs, car aujourd'hui on livre le rail, la construction, l'automobile, l'éolien, ce qui nous donne évidemment accès à beaucoup plus de marchés, une demande beaucoup plus forte et aussi une résilience par rapports aux cycles conjoncturels, Cédric Orban

Autre atout, le fait qu'Ascoval soit une acierie électrique, et donc qu'elle produise de l'acier propre, un produit qui séduit de plus en plus de clients selon Cédric Orban, et dont le prix devrait être de plus en plus compétitif, avec l'instauration de taxe carbone qui pénaliserait les acieries qui fonctionnent encore aux énergies fossiles.

Bientôt normalement une 4° équipe avec une trentaine de postes à la clé

Résultat, depuis septembre une quinzaine de personnes ont été embauchées, une vingtaine de contrats de professionnalisation vont aussi bientôt rejoindre les effectifs et si tout va bien, cet été une quatrième équipe sera crée avec à la clé une trentaine de postes.

Une renaissance qui redonne le sourire à Nacim Bardi, délégué CGT