Ascu : La neige source de joie et de développement économique

La neige est tombée en abondance dans l'intérieur de l'île. La station de ski communale d'Ascu a ouvert ses portes ce dimanche, après avoir été inaccessible, la veille, faute d'accès routier en raison de chutes de neige. Hier, les premiers skieurs ont donc pu profiter de la poudreuse. Jusqu'à 1,50 mètre en haut des pistes.

La vallée d'Ascu entre de plain-pied dans la saison hivernale, avec, à la clé, de réelles retombées économiques.

"Cela permet de maintenir des commerces et de créer de l’emploi" estime Patrice Guerrini, hôtelier. "Nous par exemple, à l'hôtel, nous employons 12 personnes. Et le week-end, on a quelques extras. Le gros problème, ce n'est pas les ouvertures, ou faire venir les gens. Le problème, c'est l’accès de la route, malgré les efforts que font les agents, il faudrait qu’on ait du matériel".

"Une économie qui se développe"

"C'est vrai que la station, quand elle ouvre, il y a des commerces ou encore la location de ski qui fonctionnent ; il y a pas mal de choses. Cela attire beaucoup de monde. Il y a une économie qui se développe" indique Bernard Franceschetti, le maire d’Ascu. "C'est une station dédiée plutôt aux familles".

La station de ski d’Ascu accueille jusqu’à 1 500 visiteurs par jour, en particulier les week-ends et pendant les vacances.

Selon les professionnels, cette saison hivernale, qui vient officiellement de débuter, pourrait s'étaler sur une cinquantaine de jours.

