ASI Group : un marché de plusieurs dizaines de millions d'euros pour l'entreprise marnaise

C'est une reconnaissance pour son savoir-faire. C'est aussi un contrat qui assure sept ans de travail à l'entreprise qui emploie aujourd'hui soixante salariés. ASI Group, en co-traitance avec Héli-Union installée dans les Yvelines, va fabriquer des boitiers munis de caméras optroniques avec transmissions de données sur son site de Prunay. Des boitiers qui seront installés par Héli-Union à bord des hélicoptères Fennec de l' Armée de l'Air.

ⓘ Publicité

La Coupe du monde de rugby et les JO en ligne de mire

Les premiers appareils devront être équipés pour deux prochains grands évènements en France : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce contrat, de plusieurs dizaines de millions d'euros, remporté avec Héli-Union, filiale du Groupe Sabena technics, permet à ASI Group de confirmer ses activités dans le secteur de la défense. Depuis plus de trente ans , les hélicoptères Fennec embarquent des tireurs d'élite. Ils peuvent aussi être déployés sur des opérations extérieures.