ASSE : pendant le Mondial, Bernard Caiazzo imagine l'économie mondiale de demain

Alors que l'un des co-actionnaires de l'ASSE, Roland Romeyer, a fait son retour cette semaine à l'Etrat pour montrer son soutien aux joueurs et au staff stéphanois, bons derniers de Ligue 2 en cette fin d'année, le second réunit le gratin de l'économie mondiale et du football à Dubaï.

ⓘ Publicité

En marge de la Coupe du monde au Qatar, Bernard Caiazzo préside dans le pays voisin des Emirats Arabes Unis le World Corporate Summit . Depuis le 21 novembre et jusqu'au 15 décembre, pas moins de 1.500 leaders de l'économie de notre planète s'y réunissent pour échanger, créer des réseaux et réfléchir à l'avenir de l'économie mondiale. Un sommet se voulant comme une plateforme pour permettre à ces leaders d'interagir. Citons parmi eux le patron de la Deutsche Bank, le responsable Europe de la marque de sport Puma, ceux du groupe hôtelier Accor, de Roland Berger (leader mondial du conseil en management), ou encore le Ministre de l'Economie des Emirats Arabes Unis.

Bernard Caiazzo lors de la présentation du World Corporate Summit - WCS

Pendant quasiment toute la durée de la Coupe du monde (Dubaï est à moins d'une heure d'avion du Qatar), ces responsables vont participer à une centaine de tables rondes ainsi qu'à des diners de gala. En point d'orgue de ce sommet se tiendra les 7 et 8 décembre un grande rencontre consacrée à l'économie du sport et du football. Y sont annoncés Vincent Labrune (président de la Ligue de Football Professionnel), Javier Tebas (président de la Liga espagnole) ou encore de nombreux dirigeants de club.

"Le football est finalement devenu une activité économique à part entière, a déclaré Bernard Caiazzo avant l'ouverture de ce World Corporate Summit. Lors des cinq dernières années, le football s'est davantage développé qu'au cours des vingt dernières dans le marketing, le numérique ou encore le Métavers. Le football devient une véritable industrie dans le monde entier et c'est intéressant de voir ce qu'il va s'y passer dans les cinq à dix prochaines années."

A travers ce World Corporate Summit et ces rencontres autour de l'avenir de l'économie globale et sportive, le rôle de Bernard Caiazzo est aussi de permettre aux Emirats Arabes Unis de renforcer leur position dans ce secteur, de faire de ce pays un "hub" économique. Le co-actionnaire de l'ASSE y vit depuis maintenant deux ans. Loin de Saint-Étienne...