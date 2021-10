Assises du vélo électrique à Grenoble : "Il y a une volonté de redéployer la production en France"

C'est un secteur en plein boom mais qui connaît des pénuries importantes aujourd'hui : le marché du vélo à assistance électrique (VAE). Les assises de la filière sont organisées ce jeudi 21 octobre à Grenoble, pour gagner "d'autres segments du vélo électrique" comme le VTT ou le vélo cargo. Emmanuel Gravaud est l’organisateur de ces assises et rédacteur en chef de la revue spécialisée Outdoor Experts.

France Bleu Isère : C'est la 4e édition de ces Assises du VAE. Les trois premières éditions étaient à Chambéry, mais cette année, elles se déroulent à Grenoble. Le marché est plus dynamique en Isère ?

Emmanuel Gravaud : Premièrement, il faut souligner que c'est une initiative qui est née dans la région, c'est un point important. Et effectivement, Grenoble est un lieu tout à fait pertinent pour organiser un événement sur le vélo électrique. Non seulement parce qu'il y a une politique menée autour du vélo, ça aide. Même si ce n'est pas spécifique à Grenoble, de nombreuses villes en France peuvent la proposer à Strasbourg, Nantes, etc. Mais Grenoble, de surcroît, est au milieu d'un territoire et d'un département qui est aussi tourné vers d'autres segments du vélo électrique : le tourisme, la proximité avec la montagne...

Justement, ces Assises démarrent ce matin par une table ronde sur l'évolution du marché du vélo électrique. Comment il évolue ce marché ? Les acheteurs sont surtout des citadins ou des ruraux ?

Il y a une très forte augmentation sur tous les secteurs. En 2020, qui est en plus une année très particulière, la hausse se monte à 30%. Et effectivement, le marché urbain reste le plus important. Mais on voit pousser d'autres segments que sont le VTT à assistance électrique, mais aussi des plus petits segments comme les vélos de route à assistance électrique ou les vélos cargo. Là aussi, on voit une très forte croissance des vélos cargo, ces vélos rallongés qui permettent d'effectuer du transport, aussi bien pour la famille que pour l'utilitaire.

Alors, à 14 heures aujourd'hui, à ces Assises, il y a aussi une conférence sur le recyclage des batteries. Aujourd'hui, on estime que la moitié à peu près des batteries en fin de vie sont recyclées. Est ce que c'est le point noir pour la filière ?

Non, je ne pense pas que ce soit le point noir de la filière du vélo car elle se raccroche à une filière qui est déjà bien organisée de recyclage des batteries, des piles de tous les secteurs, de l'automobile ou des piles domestiques. Donc, c'est déjà une filière qui est construite, qui fonctionne déjà depuis longtemps.

Il y a des filières organisées pour le recyclage qui existent et qui sont efficaces ?

Aujourd'hui oui, notamment dans les magasins où l'on achète le vélo. On peut tout à fait rapporter les batteries usagées et les professionnels eux mêmes, recyclent les batteries à traverser ces circuits.

Une autre table ronde a attiré mon regard, celle sur "Le vélo Made in France, mythe ou réalité ?". Alors, je vous pose la question : le vélo "made in France" est-il un mythe ou une réalité ?

Alors il faut savoir qu'effectivement, c'est une industrie qui est tirée par l'Asie, par Taïwan, par la Chine. Mais pour autant, le vélo à assistance électrique a permis le développement de nouvelles sociétés, de start up française. Pas forcément dans la fabrication des cadres, mais dans des composants électroniques, par exemple. Et puis, effectivement, il y a des problèmes de pénurie, comme dans de nombreux secteurs, et il y a une volonté de redéployer une partie de la production en France. Et donc aujourd'hui, il y a des industriels qui produisent certaines pièces et surtout qui assemblent en France.

Oui, quand on parle de "Made in France", ce sont surtout des vélos assemblés en France ?

Oui surtout, mais pas seulement ! Il y a de grandes enseignes de sport ou des fabricants comme MFC (Manufacture française du cycle) à Nantes ou Cycleurope en région parisienne, qui non seulement assemblent mais aussi fabriquent des vélos en France.