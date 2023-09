Assistantes maternelles : formation inédite dans le Finistère où la situation pourrait devenir catastrophique

La garde d'enfants est un sujet de plus en plus préoccupant dans le Finistère, et dans l'ensemble de la Bretagne. Le nombre d'assistantes maternelles a drastiquement chuté ces dix dernières années et la pyramide des âges n'est pas bonne du tout.

Florence Missio, responsable du pôle Enfance Famille au Conseil départemental du Finistère, a vu l'évolution inquiétante de la situation : "Quand je suis arrivée, il y a dix ans, il y avait 6.700 assistantes maternelles agréées sur le département. Aujourd'hui, on n'en a plus que 4.400. On va dans le mur si on ne fait rien".

La tendance est la même à Pôle emploi** : "Plus de 50 % des demandeurs d'emploi inscrits sur ce métier-là ont plus de 50 ans. Et 37 % qui vont partir en retraite dans les dix ans", explique Pascal Autret, chargé de mission partenariat à la direction territoriale de Pôle emploi dans le Finistère. Seulement 2 % des personnes inscrites sur ce métier ont moins de 26 ans.

Pour tenter d'anticiper et d'inverser la tendance, la Région, Pôle Emploi, la CAF et le Département viennent de lancer une formation inédite et qualifiante en Cornouaille, amenée à se reproduire ailleurs en cas de succès.

Elle débouchera sur une double certification pour travailler à domicile ou en Maison d'assistance maternelle, explique Forough Dadkhah, la vice-présidente de la Région en charge notamment de la formation : "D'ici à 2030, 48 % des assistantes maternelles vont partir à la retraite donc c'est maintenant qu'il faut qu'on bouge pour former des gens".

Elle rappelle que l'assistanat maternel est le mode de garde le plus plébiscité par les familles bretonnes. Malgré cela, la première session qui devait avoir lieu au printemps dernier n'avait pas pu se tenir, faute de candidats : "Il y a une représentation erronée d'un métier qui n'est pas assez connu. Il est pourtant valorisant et attractif d'un point de vue financier", poursuit l'élue régionale

L'enjeu, c'est donc d'être sûr que les dix candidates qui vont commencer leur formation le 18 septembre pour cinq mois (140 heures de formation) viennent rapidement grossir les effectifs. "On va cibler la motivation du candidat et le fait que leur projet soit travaillé", explique Alice Velly, coordinatrice au centre de formation de Quimper.

Cette formation financée à 80% par la Région est entièrement prise en charge. Il reste sept à neuf places pour la deuxième formation qui débutera le 30 octobre.