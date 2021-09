Assouplissement des règles sanitaires : mieux vaut prévenir que guérir pour le président de l'Umih des Vosges

Un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit ce mercredi 22 septembre pour évoquer la situation sanitaire et réfléchir à un assouplissement des règles dans les zones où le virus circule peu. Le porte-parole du gouvernement avait notamment indiqué, il y a quelques jours, que le pass sanitaire pourrait être suspendu. Si la mesure concerne les départements où le taux d'incidence est en-dessous de 50, elle pourrait s'appliquer dans les Vosges et dans la Meuse. Mais le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie dans les Vosges y est réticent.

Mieux vaut prévenir que guérir

Pour Xavier Grimont, il est trop tôt pour se débarrasser du pass sanitaire dans les restaurants. Malgré son aspect contraignant "il a été bien accepté par la clientièle", explique le président de l'Umih 88, qui craint de nouvelles fermetures forcées si l'épidémie de coronavirus venait à repartir. "Le pire pour nous, ce serait d'avoir un couvre-feu, ou de nouvelles fermetures", conclut-il.

Cliquez ici pour écouter l'interview du président de l'Umih des Vosges.

Même si "la saison touristique a bien marché", les hôtels et restaurants "arrivent au pied du mur", selon Xavier Grimont. Les professionnels de l'hôtellerie restauration ne bénéficient plus des aides du gouvernement qu'au cas par cas et sont toujours en grand manque de personnel. "On ne trouve personne dans notre branche", affirme le président de l'Umih, qui précise que la branche n'a "pas les moyens d'augmenter les salaires". Seule solution pour les patrons : fermer leurs portes certains jours de la semaine, "pour faire tourner le personnel".