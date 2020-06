Assouplissement des visites dans les Ehpad: une situation disparate dans l'Yonne selon les établissements

A partir de ce vendredi, les conditions de visite dans les Ehpad seront assouplies. En début de semaine, le gouvernement avait annoncé "un assouplissement supplémentaire" : les résidents pourront recevoir des visites de plus de deux personnes à la fois, visite de mineurs aussi et sans la présence d'un tiers. Mais dans les faits, la réalité est très disparate selon les établissements car le protocole sanitaire est lourd et tous n'ont pas les mêmes ressources et personnel pour l'appliquer.

La prudence reste la règle

Chaque directeur d'Ephad décide de l'assouplissement des visites dans son établissement selon ses moyens humains ou ses structures et va adapter au mieux les directives nationales. Les règles concernant les visites restent lourde : prise de rendez-vous, limitation de la durée des visites, sens de circulation dans l'établissement.

A l'Ehpad de Saint-Bris-le-Vineux, les visites seront limitées à deux personnes maximum et toujours limitées dans le temps, la directrice Emmanuelle Duigou veut rester prudente : " j'ai expliqué aux familles qu'on préfère être dans la prudence. On se concentre plus sur des assouplissements en interne, jusqu'à présent les résidents prenaient leurs repas dans leur chambre alors que maintenant on essaie d'avoir plus de repas en commun."

Depuis l'annonce de l'assouplissement des visites par le gouvernement la directrice doit gérer les appels et parfois l'incompréhension des familles : "j'ai eu des familles au téléphone qui m'ont posé la question de savoir quand on allait rouvrir? Mais je leur dis bien que ce n'est pas une réouverture, c'est un assouplissement des visites qui se fait en fonction des territoires et en fonction des situations de l'établissement. Tout le territoire est repassé en vert mais il y a encore très peu de temps, l'Yonne était en rouge avec une circulation du virus importante. Mon Ehpad serait dans le Finistère par exemple, où il y a eu très peu de cas on gèrerait sans doute différemment l'assouplissement des visites."

A Charny-Orée-de-Puisaye, même prudence à la résidence de la Vallée de l'Ouanne, les visites seront bien autorisées à plusieurs mais toujours limitées à une heure et pas de visite dans les chambres sauf autorisation exceptionnelle. La directrice Aurélie Colletto veut y aller progressivement même si elle craint une déception des familles et résidents : " les visites restent à bonne distance, pas de visite dans les chambres donc je pense que des familles s'attendaient à des plus gros assouplissements et vont être déçues. J'ai peur qu'il y ait de la déception chez les familles et les résidents qui n'ont qu'une hâte c'est de pouvoir se retrouver en chambre. Ils espèrent aussi pourvoir passer plus de temps ensemble mais les visites, pour le moment, seront limitées à une heure maximum."

La directrice donne aux familles la date du 22 juin comme nouvelle étape : " pour l'instant on a pas les capacités d'aller plus loin, d'ouvrir davantage les visites. On espère que le 22 juin, lors de la troisième phase du déconfinement on on pourra aller plus loin, on leur donne aussi cette date pour les faire tenir".