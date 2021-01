Assouplissement du télétravail : la possibilité d'aller au bureau un jour par semaine réjouit les Parisiens

C'est une décision qui ravira sans doute de nombreux employés obligés de travailler dans leur salon en raison de la crise sanitaire. Les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine, s'ils le demandent, au sein de leur entreprise avec l'accord de leur employeur. Cette mesure vise à rompre l'isolement ou le stress dont souffrent parfois les télétravailleurs qui représentent actuellement environ 40% des salariés en Île-de-France.

Un constat partagé par les organisations patronales. Travailler depuis chez soi cinq jours sur cinq "c'est beaucoup trop" estime Daniel Weizmann, le président du Medef Ile-de-France. Selon lui, "près de 80% des salariés qui travaillent à distance n'acceptent pas cette rupture du lien social". Lui-même dirigeant d'entreprise, Daniel Weizmann ne voit pas le télétravail "cinq jours sur cinq s'imposer dans l'avenir car on sait qu'il y a des salariés en souffrance et notamment parmi ceux qui télétravaillent depuis neuf mois".

A l'image de Maroussia qui va pouvoir, pour la première fois depuis de longues semaines, enfourcher son vélo pour se rendre au travail. Cette jeune femme est juriste dans une grande entreprise à la Défense. "C'est quelque chose qui nous manque car on n'est pas fait pour rester chez soi toute la journée." Dans son service, il n'y a pas eu de débat : "On est content de pouvoir revenir au moins une journée voire plus si c'est possible parce qu'on a besoin de retrouver notre routine". Il a fallu s'organiser très vite pour s'adapter à ce nouveau fonctionnement explique cette Parisienne qui vit dans le 16e arrondissement. "On s'organise à l'ancienne avec des tableaux Excel dans lesquels on indique nos souhaits, l'idée est d'avoir en permanence mois de 50% des équipes dans l'open space donc il faut s'arranger entre nous pour parvenir à maintenir la distanciation physique".

Des petits ajustements certes mais pas de quoi décourager les salariés concernés. Car la perspective de se rendre au bureau ne serait ce qu'une journée par semaine est trop forte. C'est une petite libération pour ce Parisien qui travaille dans un cabinet de conseil : "Tout le monde à hâte de retrouver un petit peu se côté partage, le travail en équipe. J'aurais jamais cru dire ça mais l'open space parfois peut me manquer !". Le seul bémol pour ce consultant c'est de retrouver, une fois par semaine, la joie des transports en commun. Ça, en revanche, ça ne lui manque absolument pas.