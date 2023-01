Assurance auto : Selectra, entreprise parisienne, lance un achat groupé pour économiser 100€ par an

Alors que tout augmente en ce moment, vous cherchez surement à faire des économies, notamment sur le cout de votre assurance auto. Pour cela, Selectra , entreprise parisienne spécialisée dans la comparaison d'offres, et l'association de consommateurs Familles de France organisent le tout premier achat groupé d'assurances auto et moto. La phase de préinscription a commencé. Plus les inscrits seront nombreux, plus l'achat groupé pourra obtenir de bons avantages.

Jusqu'à 100€ d'économie par an pour une voiture

En 2021, selon l'entreprise Selectra, le prix d'une assurance auto coutait en moyenne 641€ par an et 503€ pour une moto. Cette année, le coût des assurances pourrait encore augmenter de 3%. Alors pour faire des économies, Selectra et Familles de France ont lancé une campagne de préinscription en ligne , gratuite et sans engagement. Les deux associés espèrent un nombre de préinscrits important, afin d'être en position de force et de négocier au mieux les tarifs des assurances auprès des assureurs.

A ce moment là, une fois la phase de préinscription terminée, les associés pourront se présenter auprès des assureurs. "Nous arrivons et nous leur dirons 'voilà nous a 10, 15, 20 000 consommateurs, qu'est ce que vous nous proposez ?'" explique Maxime de la Raudière, directeur général délégué de la Selectra, invité sur France Bleu Paris.

Spécialisée depuis plusieurs années dans les achats groupé, l'entreprise parisienne espère ainsi pouvoir de bons prix et proposer aux assurés 100€ d'économies sur une assurance auto et 85€ pour une moto. L'an dernier, "nous avons réuni 15 000 particuliers pour l'achat groupé d'assurance habitation : plusieurs milliers de personnes ont bénéficié d'une offre exclusive et ont gagné en pouvoir d'achat, jusqu'à 350€ d'économies par an" assure l'entreprise.

Les deux associés espèrent pouvoir commencer à négocier au mois de mars 2023. Environ 3000 personnes sont déjà inscrites, mais Selectra espère atteindre au moins 15 000 inscriptions afin de négocier de meilleurs prix.

