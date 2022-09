Assurance chômage : ce que pourrait changer la nouvelle réforme pour les demandeurs d'emploi

La nouvelle réforme de l'assurance chômage est présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Les conditions d'indemnisation pourraient être modulées, et plus ou moins strictes en fonction de la situation économique. Montant, durée, critères : voici ce qui pourrait changer.

Un système d'indemnisation plus souple lorsque la situation économique est difficile, et plus strict lorsque le marché de l'emploi se porte bien : le gouvernement souhaite, dans les mois à venir, moduler les règles de l'assurance chômage en fonction de la situation économique. La nouvelle réforme de l'assurance chômage, dont les syndicats ne veulent pas, doit être présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Mais dans un premier temps, le projet de loi vise à prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage, issues d'une réforme déjà controversée de 2019, et qui arrivent à échéance le 31 octobre. Ensuite, plusieurs changements majeurs pourraient voir le jour.

Quelles sont les règles actuelles de l'indemnisation ?

Avec les règles actuelles, tous les salariés sont en théorie assurés contre le risque de chômage, mais tous les demandeurs d'emploi ne sont pas indemnisés. Certains n'ont par exemple pas assez travaillé pour toucher une allocation. Selon des données de l'Unédic, on dénombrait 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en décembre 2021, mais seulement 2,6 millions, soit 40% d'entre elles, étaient indemnisées. L'organisme qui gère le régime d'assurance chômage prévoit qu'elles seront 2,4 millions à la fin de cette année.

Avec la dernière réforme, depuis le 1er octobre 2021, le calcul du salaire journalier de référence, la base de l'allocation chômage, a été modifié. Il prend en compte à la fois les jours travaillés et les jours non travaillés durant les 24 mois précédant le chômage, avec un plancher qui garantit une allocation minimale. Une règle qui pénalise les demandeurs d'emploi alternant chômage et activité. L'indemnisation était auparavant calculée en divisant les revenus par les seuls jours travaillés pendant la période de référence.

Pour ouvrir des droits, il faut aussi, depuis le 1er décembre, avoir travaillé six mois (soit 130 jours travaillés ou 910 heures) au cours des 24 derniers mois (36 mois pour les plus de 53 ans). Auparavant, il fallait avoir travaillé 4 mois.

Autre volet de la réforme, pour les chômeurs de moins de 57 ans qui ont gagné plus de 4.500 euros brut par mois, une dégressivité de 30% des allocations s'applique à partir du 7e mois.

Montant, durée, critères : qu'est-ce qui pourrait changer ?

L'exécutif souhaite donc moduler les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail, à l'image de ce qui se fait par exemple au Canada. L'assurance chômage serait, selon les mots d'Emmanuel Macron, "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé". Le ministre du Travail Olivier Dussopt a résumé : "Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit".

Trois paramètres peuvent ainsi potentiellement bouger : le montant de l'indemnisation, les critères d'éligibilité, et la durée d'indemnisation. Mais Olivier Dussopt semble exclure une modulation du montant de l'indemnité : "Nous pouvons agir sur la durée maximale d’indemnisation, les conditions pour être éligible à une indemnité, mais pas sur le montant des indemnités", a-t-il déclaré sur franceinfo ce mercredi.

L'évolution à la hausse ou à la baisse du taux de chômage pourrait alors déterminer le nombre de mois de travail requis pour accéder à l'indemnisation, ou la durée de l'indemnisation. Pour Marc Ferracci, député Renaissance et l'un des inspirateurs de la précédente réforme, "l'éligibilité produit les résultats les plus rapides sur l'emploi". "Si on ne joue que sur la durée, les effets se feront attendre, or on a besoin d'avoir des résultats rapides", a-t-il expliqué-t-il à l'AFP.

Le Medef favorable à la modulation, les syndicats sont contre

Pour le député Marc Ferracci, "des dizaines d'études prouvent que les règles de l'assurance chômage, notamment la durée et les seuils d'éligibilité, ont un effet sur le niveau de l'emploi", notamment pour les chômeurs les plus autonomes dans leur recherche. Le Medef est aussi favorable à une évolution des règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture.

Mais pour les syndicats, tous opposés au principe même de modulation, les difficultés de recrutement sont d'abord liées à la formation et à l'attractivité des métiers, notamment les salaires, les conditions de travail, ou encore la mobilité.

La problématique actuelle de l'emploi et les difficultés de recrutement ne trouveront pas de réponse efficace avec une réforme qui réduit encore les droits des chômeurs - Marylise Léon, de la CFDT

Réunis lundi au siège de la CFDT, les syndicats se sont mis d'accord sur leur opposition à négocier une telle mesure. Pour Marylise Léon, de la CFDT, "la problématique actuelle de l'emploi et les difficultés de recrutement ne trouveront pas de réponse efficace avec une réforme qui réduit encore les droits des chômeurs". "On veut négocier une nouvelle convention d'assurance chômage, mais à condition qu'on nous laisse la main", renchérit Michel Beaugas, de FO, auprès de l'AFP.

Si les partenaires sociaux ne trouvent pas d'accord, le gouvernement définira seul les règles par décret. Il souhaite une mise en œuvre avant la fin de l'année, a indiqué le ministre du Travail.