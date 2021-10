Assurance chômage : cinq choses à savoir sur la réforme qui entre en vigueur

La principale mesure de la réforme de l'assurance-chômage, à savoir le nouveau mode calcul de l'allocation, entre en vigueur ce 1er octobre. Voulue par Emmanuel Macron, reportée en raison de la crise sanitaire, la contestée réforme de l'assurance chômage doit permettre de réaliser 2,3 milliards d’euros d’économies par an et a pour objectif affiché de lutter contre la précarité, en limitant le recours aux contrats courts et en ouvrant le droit au chômage aux salariés démissionnaires souhaitant monter un projet ainsi qu’aux indépendants. Voici cinq choses à savoir sur ce dossier.

Un long chemin de croix

Après l'échec de près de quatre mois de négociation entre partenaires sociaux, placés selon eux devant une mission impossible par l'exécutif qui leur demandait trop d'économies, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont présenté leur réforme en juin 2019. Les premières mesures sont entrées en vigueur en novembre 2019 mais en mars 2020, la crise sanitaire a contraint l'exécutif à suspendre l'application de la réforme à plusieurs reprises.

En novembre 2020, le Conseil d'État a annulé deux dispositions très contestées : les modalités de calcul de l'allocation et l'instauration d'un bonus-malus sur la cotisation chômage de certaines entreprises.

Une concertation sociale a alors été engagée pour aménager la réforme. À l'issue de ces réunions, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a fixé une nouvelle date d'entrée en vigueur, au 1er juillet 2021.

Mais, saisi par les syndicats, le Conseil d'État a suspendu fin juin le décret comportant les nouvelles règles de calcul, contraignant le gouvernement à repousser une nouvelle fois sa réforme au 1er octobre.

La bataille juridique se poursuit

Tous les syndicats ont déjà annoncé qu'ils ressaisiraient le Conseil d'État prochainement sur le décret publié jeudi. En juin, la plus haute juridiction administrative avait suspendu en référé la modification du calcul de l'allocation chômage, au motif que des "incertitudes sur la situation économique" subsistaient. Le gouvernement estime que l'argument n'est plus valable avec l'amélioration nette ces derniers mois de la situation de l'emploi.

Toutefois le Conseil d'État n'a toujours pas tenu son audience sur le fond - dont la date n'est pas connue - et les syndicats disent avoir d'autres arguments. Notamment le décalage entre la date d'entrée en vigueur des mesures s'appliquant aux demandeurs d'emploi (1er octobre) et celle du "bonus-malus" pour pénaliser les entreprises abusant des contrats courts (septembre 2022).

Des conséquences négatives pour plus d'1 million d'allocataires

Selon une évaluation de l'Unédic réalisée au printemps, et pas caduque d'après l'organisme paritaire, jusque 1,15 million de personnes ouvrant des droits dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme toucheraient une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne), avec dans le même temps une "durée théorique d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme).

Le ministère du Travail conteste ce chiffrage en soulignant qu'il ne tient pas compte de l'amélioration de la conjoncture depuis, ni "des effets de comportement" espérés de la réforme. Côté finances, l'Unédic a estimé que la réforme conduirait à de moindres dépenses de 2,3 milliards par an, une fois "l'ensemble des mesures montées en charge".

Craignant un regain de tension dans ses agences avec l'entrée en vigueur de la réforme, Pôle emploi a équipés ses agents de bracelets d'alerte et de boîtiers d'alerte en cas d'agressions ou d'incivilités en Île-de-France, a révélé France Inter ce jeudi 30 septembre. 695 bracelets ont ainsi été commandés en région parisienne selon une note interne de Pôle emploi, baptisée "plan d’action sécurité" que nos confrères ont pu consulter. Ce vendredi, Pôle emploi et Élisabeth Borne ont démenti tout lien entre le renforcement de la sécurité dans les agences et l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, la ministre du Travail dénonçant un "amalgame scandaleux".

Des économistes sceptiques

Dans une tribune parue dans Le Monde jeudi 30 septembre, une centaine d'économistes, dont Thomas Piketty, ont dénoncé l'entrée en vigueur de la réforme. Les signataires la jugent "inefficace, injuste et punitive" et estiment qu'elle va "fortement diminuer les droits des chômeurs". La réforme, écrivent-ils, va concerner "de très nombreux allocataires de l'assurance-chômage", en particulier ceux ayant eu des périodes d'emploi non contiguës.

D'autres mesures le 1er décembre

Le reste de la réforme, à savoir le durcissement des règles sur la dégressivité des allocations et sur la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger un droit, devrait entrer en vigueur au 1er décembre. Ces mesures sont en effet liées à des conditions d'amélioration du marché de l'emploi qui devraient être remplies à cette date. Les conditions d'éligibilité passeront alors de 4 à 6 mois. Et la dégressivité de 30% pour les allocataires de moins de 57 ans ayant eu un salaire de plus de 4.500 euros brut mensuel s'appliquera au 7e mois d'indemnisation et non plus au 9e.