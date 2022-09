Assurance chômage : la concertation ouverte dans "une dizaine de jours", assure Olivier Dussopt

"Nous allons ouvrir la concertation dans une dizaine de jours" sur la réforme de l'assurance chômage qui vise à "rendre notre système d'assurance chômage plus protecteur et plus efficace", a affirmé le ministre du Travail ce dimanche sur France 3.

Le principe de la réforme est de faire varier les indemnités versées au chômeur en fonction de la conjoncture, une idée vivement critiquée par tous les syndicats dans un communiqué publié la semaine dernière. M. Dussopt n'a pas exclu que cela puisse se faire région par région ou bassin d'emploi par bassin d'emploi.

Il a écarté en revanche l'idée de diminuer le montant des allocations. "La seule piste que je n'ouvre pas, c'est le niveau d'indemnisation. Parce que dans une période où on protège le pouvoir d'achat des Français, ça n'a pas de sens de baisser une indemnité", a-t-il expliqué.

