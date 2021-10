Assurance chômage : les syndicats dénoncent la réforme du calcul

La réforme de l’assurance chômage entre en vigueur ce vendredi 1er octobre. Elle prévoit une baisse des indemnités de 17% en moyenne pour les allocataires mais une durée d'indemnisation plus longue. Plus d’un million de demandeurs d’emploi sont concernés. Les syndicats vont intenter un nouveau recours en justice. Karine Le Pennuisic, représentante de proximité de la CGT Pôle Emploi de Haute-Normandie, a dénoncé cette réforme sur France Bleu Normandie : "C'est inégalitaire. C'est à dire que si vous avez travaillé 6 mois en continu, vous n'aurez plus la même allocation qu'une personne qui aura travaillé 2 ou 3 mois, qui se sera arrêté 2 mois et qui aura repris 3 mois. Donc, on crée une inégalité dans le calcul de l'allocation de retour à l'emploi qui, avant, était toujours basée sur la cotisation".

La contrepartie de la réforme est que le gouvernement souhaite sanctionner les entreprises qui abusent des contrats courts. "Ca rentrera en vigueur en septembre 2022. C'est positif et très faible. Ce n'est pas pour tout le monde".