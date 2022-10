Assurance chômage : réforme attendue par des patrons qui peinent à recruter dans la Loire

La majorité a réussi à faire adopter mardi 11 octobre à l'Assemblée nationale, son projet de loi sur l'assurance chômage, en première lecture (303 voix pour, 249 contre et 11 abstentions). Objectif de ce texte porté par le ministre du travail, Olivier Dussopt, avoir plus de souplesse pour changer les règles d'accès aux indemnités : plus généreuses et plus protectrices si le chômage est élevé, mais plus strictes en période de plein emploi, comme c'est le cas en ce moment.

Et beaucoup de secteurs peinent à recruter, notamment dans la restauration. Laurine Coniglio, gérante de deux pizzérias de la marque stéphanoise Pizza Cosy, cherche deux personnes depuis quatre mois. Pourtant, l'offre a de quoi attirer, estime la gérante : CDI, deux jours et demi de repos par semaine, 11,07 € de l'heure et des primes, "ce n'est pas un Smic classique. Il y a des primes sur les horaires de coupure, prime de salissure, des horaires de week-ends. Donc c'est vite très intéressant."

Le texte de loi sur l'assurance chômage, débattu ce mardi 11 octobre par les députés, a été porté par le ministre du travail, Olivier Dussopt. © Maxppp - IP3 PRESS/MAXPPP

En plus, les horaires de sa pizzéria sont moins contraignants que dans la restauration classique. Donc elle estime que ça correspond plutôt aux personnes qui viennent normalement postuler chez eux : "C'est les 20-25 ans. Et quand on commence à 11 h, qu'on finit 13h. Qu'on reprend ensuite à 17h pour finir à 21h30, c'est très confortable. Pour eux, la soirée peut juste commencer après pour rejoindre les copains".

Mais depuis juillet, elle n'a reçu que dix CV reçus. Et bien souvent pas de réponse au téléphone, a-t-elle raconté. Alors cette gérante s'interroge : est-ce que le CDI fait peur aux jeunes ? Ou peut-être que les CV qu'elle reçoit sont juste des moyens de continuer à toucher le chômage ?

"Quand des moments j'entends des candidats qui me parlent de l'assurance chômage comme de leur salaire, et non pas comme une indemnité, je ne vous cache pas que ça me hérisse le poil." Laurent Charrel, gérant de la menuiserie Scama Furania.

La seule certitude c'est que Laurine n'est pas la seule. La confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de la Loire estime qu'une société sur deux peine à recruter en ce moment. "C'est tous les secteurs confondus, assure le vice-président de la CPME 42, Eric Digonnet. Des maçons, en passant par les électriciens, jusqu'aux entreprises de loisirs, en passant par la restauration. Je ne connais pas d'entreprises qui m'ont dit je n'ai pas besoin de recruter."

Laurent Charrel fait aussi partie des entreprises qui peinent à embaucher. Il dirige Sacma Furania , un atelier de menuiserie à Saint-Étienne. Il aurait les moyens d'embaucher six à sept personnes en CDI, mais il ne trouve personne. Ce patron en est persuadé : cette réforme va motiver les demandeurs d'emploi à postuler chez lui.

"Aujourd'hui, quand je fais passer un entretien, j'ai l'impression que c'est moi qui passe en entretien plutôt que le candidat, parce qu'on est obligé de le mettre en avant tout ce dont il aura droit [...] On peut se retrouver en difficulté quand une entreprise fait faillite et le chômage est fait pour ces personnes-là. Par contre, quand des moments j'entends des candidats qui me parlent de l'assurance chômage comme de leur salaire, et non pas comme une indemnité, je ne vous cache pas que ça me hérisse le poil."

Le projet de loi sur l'assurance chômage sera débattu en seconde lecture par le Sénat à partir du 25 octobre.