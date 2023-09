Assurances, prime de risque pour la Corse

Auto, moto, habitation, peu importe la catégorie le constat est sans appel il est toujours plus cher de s'assurer en Corse que sur le continent. Si l'inflation touche ce secteur comme tous les autres (une récente étude de l’INSEE évoque un différentiel de 7% entre l'île et le reste de la province), ici inflation et coût des matériaux, changement climatique mais aussi accidentologie sont autant de critères de risque qui font grimper la facture.

« La Corse est un des secteurs les plus chers au prorata de la de la population »

Selon nos simulations auprès d'assureurs locaux pour un même contrat d'assurance auto la cotisation annuelle est 70 euros plus élevé à Bastia que dans une ville continentale de même strate comme Sète, l'écart atteignant 80 euros pour un contrat moto. Jean-Charles Casta assureur à Bastia et en Balagne : « On connaît l'inflation qu’il a eu post COVID, c'est le coût de construction et des réparations, pour l'automobile et la moto, des pièces qui sont plus onéreuses qu’auparavant, il y a 3, 4 ans, donc de fait, le coût du sinistre augmente donc le coût mécanique de l'assurance augmente parce que les assureurs fonctionnent sur un principe qui s'appelle le sinistre sur cotisation, et la mise à niveau de la prime d'assurance se fait en fonction du coût du sinistre. On a un réseau routier qui est atypique, qui est relativement montagneux, on a un parc automobile relativement haut de gamme, ça veut dire plus d'accidents et des coûts de réparation qui sont de plus en plus importants, sans parler des dommages corporels où là ça chiffre beaucoup plus vite malheureusement. Donc malheureusement ce mélange et cette accumulation de facteurs font que la Corse est un des secteurs les plus chers au prorata de la de la population. »

Le risque attentat revu à la hausse

En ce qui concerne les assurances habitations en particulier les résidences secondaires, le risque attentat est à l'origine d'un différentiel pouvant atteindre jusqu’à 290 euros en fonction de la localisation du bien à Ajaccio ou en région Paca à Nice ou à Hyères, selon nos simulations, avec une accentuation du phénomène au regard de l'actualité comme le confirme notre professionnel : « Les tarifs ont clairement augmenté, voire actuellement, des compagnies d'assurance refusent de souscrire clairement les résidences secondaires en Corse. Beaucoup plus qu'il y a 4, 5 ans. Il y a un principe de réciprocité, c'est à dire que comme le client a la faculté de résilier l'assureur a la faculté également de résilier. Vous subissez 2 tempêtes coup sur coup avec des coûts astronomiques qui ne respectent plus l'équilibre technique de la prime d'assurance vous pouvez être résilié, si également vous êtes continental, vous êtes sur une zone que l'assureur considère à risque comme le bord de mer, des zones qui ne conviennent pas à l'assureur. Il y a des critères précis, des politiques de souscription de compagnies d'assurance, on doit maîtriser notre risque au prorata des politiques de souscription des compagnies d'assurance. Et avoir sa résidence principale à Paris quand on a la secondaire en bord de mer cela peut être un critère de risque supérieur. »

En matière d'assurance rappelons que le professionnel maitrise son risque comme il le souhaite, la seule obligation étant la responsabilité civile.