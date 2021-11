ATR, acteur historique de l'aéronautique à Toulouse, fête ses 40 ans

ATR, le leader des petits avions à hélices, est né à Toulouse il y a 40 ans. Cet acteur majeur de l'aviation régionale survit en misant lui aussi sur des carburants moins polluants, et pourrait servir de rampe de lancement aux prototypes à hydrogène d'Airbus.

En 2021, ATR fait équipe avec BRA et le producteur de carburant d’aviation durable (SAF) Neste pour réaliser un vol de démonstration 100 % SAF en 2022.

ATR célèbre ce 4 novembre 2021 ses 40 ans. Le constructeur de turbopropulseurs a été fondé à l'époque par l'Aérospatiale, en France, et Aeritalia, en Italie. Elle est aujourd'hui une filiale à parts égales d'Airbus et de l'italien Leonardo.

Le projet de 1981 ne prévoyait que quelques centaines d’appareils, la famille ATR dispose aujourd'hui de quatre versions différentes et ATR a vendu 1 700 avions. Consommant 40 % de carburant de moins, émettant 40 % de CO2 de moins que les jets régionaux, et capables de desservir les pistes les plus difficiles au monde, les ATR s’imposent comme le numéro un du marché.

Objectif zéro émission d'ici 2050

Comme tous les acteurs de l'aéronautique, ATR affiche des objectifs très ambitieux en matière de réduction des émissions. Le constructeur veut voler avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF) d'ici 2025. Aujourd'hui, le petit avionneur toulousain, pourrait servir de plateforme pour les prototypes d'appareils à hydrogène d'Airbus.

Malgré la crise du Covid qui a divisé ses livraisons par sept en 2020, ATR mise aussi beaucoup sur le frêt depuis la livraison du premier ATR 72-600F (cargo) en 2020 justement.

ATR emploie plus d'un millier de personnes à Toulouse, son siège se situe à Blagnac.