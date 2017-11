Atrium : le plus grand centre commercial de Corse voit le jour en périphérie d'Ajaccio

Un nouveau centre commercial va ouvrir ses portes ce mercredi 8 novembre tout près d'Ajaccio, sur la commune de Sarrola-Carcopino. Après trois années de travaux, le projet pharaonique sort enfin de terre. Atrium s'étend sur 55.000 m² de surface. 1.600 personnes viennent d'être embauchées.

C'est probablement le plus grand centre commercial jamais construit dans l'île. Il est situé à Sarrola-Carcopino, en périphérie d'Ajaccio, et s'étend sur plus de 55.000 m². Il est composé d'un hypermarché de 6.440 m² et d'une galerie marchande regroupant 55 enseignes. Bon nombre de ces enseignes s'installent en Corse pour la première fois.

55 enseignes présentes dans cette nouvelle galerie marchande à Sarrola-Carcopino. © Radio France - Jérôme Susini - France Bleu RCFM

La construction d'Atrium a engendré la création de 1.600 emplois. Pôle Emploi affirme que tous les recrutements ont été effectués localement. "Nous avons travaillé en amont avec les patrons des entreprises, précise Vincent Filippi, le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Ajaccio. Sur le bassin d'emplois ajaccien, on recense environ 7.000 chômeurs. Ce type de situation, nous ne l'avions jamais connu. L'impact est très important en termes d'embauches. Et les 1.600 personnes sont quasiment toutes issues de nos fichiers de demandeurs d'emploi."

Vincent Filippi, directeur de l'agence Pôle Emploi d'Ajaccio. Copier

Avant ces recrutements, il a fallu passer par l'étape des formations. "Nous avons énormément travaillé sur la création de cette nouvelle grande surface, explique Vincent Filippi. Nous avons mis en place des formations pour que les demandeurs d'emploi puissent correspondre aux profils recherchés. A ce jour, tous les postes ne sont pas encore pourvus, compte tenu du très grand nombre d'offres que nous avons reçu."

Vincent Filippi, directeur de l'agence Pôle Emploi d'Ajaccio. Copier

Si l'ouverture d'Atrium représente une vraie bouffée d'air pour l'emploi local, elle suscite quand même quelques inquiétudes chez les petits commerçants du centre-ville d'Ajaccio. Ces derniers l'ont fait savoir à plusieurs reprises. Ils craignent une nouvelle baisse de fréquentation. De son côté, Laurent Marcangeli, maire de la cité impériale et président de la CAPA (communauté d'agglomération du pays ajaccien), émet quelques réserves sur la question de la viabilité de tels modèles économiques. "Nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions. Au-delà des flux de clients que nous pouvons espéré, au-delà des 1.600 emplois créés, je ne sais pas si la taille de l'établissement est en relation avec la zone où celui-ci est implanté."