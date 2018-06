Saint-Aubin-du-Cormier, France

Le Colisée, le Vatican et sa chapelle Sixtine, les ruines de Pompei et le Vésuve. Toutes ces merveilles d'Italie, Léna, 13 ans, en classe de 5ème au collège Pierre de Dreux à Saint-Aubin-du-Cormier, en Ille-et-Vilaine et atteinte de la mucoviscidose, va pouvoir les découvrir en voyage scolaire à partir de ce lundi. "Je suis contente parce que ce n'était pas gagné au début", souffle-t-elle, soulagée. Elle va donc pouvoir profiter du séjour avec ses amis comme une élève normale.

Une démarche compliquée

"Il y avait beaucoup de papiers à remplir, des demandes à formuler auprès de nombreux organismes et il fallait que Léna apprenne elle-même à faire ses exercices de kiné mais on a passé toutes les épreuves avec succès donc on est satisfait", sourit Sarah, la maman.

Il fallait effectivement que le CHU de Rennes, qui suit Léna toute l'année, approuve ce voyage et accepte qu'une infirmière puisse l'accompagner durant tout le séjour. "C'est un travail d'équipe, explique la maman. Quand tout est bien organisé, tout est possible et pour son avenir, elle pourra se dire, moi aussi je peux partir, je peux suivre et prendre un peu d'indépendance quand elle sera grande. C'est important de ne pas se sentir mis à l'écart".

Le plus étonnant, c'est que dans d'autres établissements scolaires, les enfants atteints de maladies "lourdes" n'ont pas la chance de participer aux voyages de fin d'année. "Souvent, c'est trop lourd à gérer au niveau des dossiers et ça effraie les collèges ou lycées, poursuit la maman. C'est dommage parce que ça prive les enfants de cette expérience, de cette aventure alors peut-être qu'avec l'exemple de Léna, ça va pousser les autres établissements à se lancer davantage dans cette démarche".

Ecoutez François Jore, le prof de Français et d'Histoire-Géographie à l'origine du voyage. Pour lui, c'est important de faire partir tout le monde Copier

L'association "Vaincre la mucoviscidose" a beaucoup aidé dans ce projet

Léna ne peut pas prendre le bus avec ses camarades car un trajet de 24 heures est beaucoup trop long pour elle. Alors, elle s'est envolé ce dimanche avec ses parents et Leslie l'infirmière pour Rome. C'est là que tout le monde se rejoint pour le petit-déjeuner du lundi. Ce vol a pu se faire grâce à l'association "Vaincre la mucoviscidose", qui s'est associée au projet. Un vol aller-retour pour Léna et son infirmière pour un montant qui approche les 700 euros. _"Sans eux, Léna n'aurait peut-être pas eu la chance de partir en Italie avec ses copains_", souffle Sarah. François Jore, le prof de Français et d'Histoire-Géographie, ré-enchérit : "L'objectif de ce voyage, c'est de faire découvrir ce qu'on aime aux élèves donc on ne va pas mettre quelqu'un de côté et on veut emmener tout le monde".

Il faudra quand-même penser à deux ou trois petites choses sur place, comme les séances de kiné quotidienne que Léna a appris au CHU. Leslie, l'infirmière qui l'accompagne, sera très attentive sur place. "Il faudra veiller à ce qu'elle s'hydrate beaucoup, c'est très important. Tout ce qui est hygiène aussi, je serait très attentive là-dessus ainsi que l'alimentation qui sera assez différente là-bas. Mais je fait confiance à Léna", sourit-elle.

Concernant l'alimentation justement, Léna a une petite idée de ce qu'elle va manger : "Je suis un peu difficile mais j'aime beaucoup les pâtes. Après, ça dépend comment elles seront cuisinées, détaille-t-elle. Je suis moins fan des pizzas par contre".

C'est parti donc pour quatre jours à travers l'Italie et ses quelques plus beaux monuments. Mais attention, il n'y a pas que la détente puisque les élèves auront un petit travail à rendre en rentrant du voyage.