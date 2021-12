Attellu Mubilita, Garage solidaire de Corse

Le garage solidaire Attellu Mubilita a ouvert en 2015 à Calvi. Une vingtaine de personnes bénévoles, 6 salariés en réinsertion et 2 encadrants y réparent les voitures de personnes en fragilité sociale et économique. Il a répondu à un réel besoin : une centaine d’adhérents les premiers mois, plus de 900 aujourd’hui dont la cotisation annuelle, comme les factures des réparations dépendent de leurs revenus.

Des réparations à moindre coût pour des personnes en difficulté - Attellu Mubilita

Au garage solidaire, des mécaniciens reconditionnent les voitures. La revente se fait ainsi sous garantie à des tarifs inférieurs aux prix du marché.

Attellu Mubilita que vous pouvez retrouvez ici propose également différents services : location-vente, self-garage, auto-école sociale et bilans mobilité professionnelle et des parcours en favorisant l’insertion des personnes précaires dans les entreprises locales. Mais aussi un accompagnement à l’emploi innovants et à la formation professionnelle des territoires en préparant la transition énergétique et en favorisant l’économie circulaire.

Directeur et encadrant technique au garage Attellu Mubilita - Attellu Mubilita