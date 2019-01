Attentat de Strasbourg : impact limité pour les hôteliers

Strasbourg, France

C'est plutôt inattendu. Les conséquences de l'attentat de Strasbourg sont finalement limitées pour les hôteliers. Les touristes étaient bien au rendez-vous en décembre.

Un très bon mois de décembre" : Pierre Siegel président du syndicat des hôteliers-restaurateurs de Strasbourg

La crainte des hôteliers était que les touristes désertent la ville après l'attentat. "On s'attendait à un taux d'annulation de 10 à 15% sur le mois et en fait on finit plutôt aux alentours de 5%" précise Pierre Siegel, le président du syndicat des hôteliers-restaurateurs de Strasbourg. "Globalement, on est revenu à peu près sur les bases de l'année dernière, peut-être même légèrement supérieur. C'était un très bon mois de décembre".

L'activité hôtelière à Strasbourg a repris beaucoup plus rapidement qu'après les attentats de Paris et de Nice

Les premiers jours après l'attaque, les annulations de nuitées se sont multipliées à Strasbourg, atteignant le même niveau qu'après les attentats de Paris en 2015. Mais une fois le terroriste Chérif Chekatt neutralisé, le 13 décembre, et la réouverture du marché de Noël, les hôteliers ont constaté une hausse des réservations dans la capitale de Noël."_Beaucoup de gens se sont dit : je viens à Strasbourg par solidarité ou je vais y aller parce que c'est un acte de résista_nce" avance Pierre Siegel. Et l'activité a repris beaucoup plus rapidement qu'après les attentats de Paris et de Nice.