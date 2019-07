Attention aux arnaques sur les contrats de fourniture d'énergie

Depuis plusieurs années maintenant, la guerre commerciale entre les fournisseurs d'énergie fait rage et tous les moyens sont bon pour se piquer les clients

Saint-Étienne, France

Le plus courant restant quand même le démarchage à domicile et de temps en temps auprès de personnes plus fragiles...

C'est l'aventure subie début juin à l'Horme par les parents d'Isabelle SEYSTRE qui se sont retrouvés face au démarcheur indélicat de l'entreprise ENI, société d'origine italienne qui utilise un peu trop souvent ce genre de méthodes à la limite de la légalité. Isabelle SEYSTRE.

Selon la loi, on a 14 jours pour se rétracter , j ai eu la chance de m'en apercevoir à temps ( pour mes parents agés) , mais à priori pour beaucoup de gens, il est trop tard quand ils s'en aperçoivent. Isabelle Seystre

Isabelle Seystre

La méthode la plus simple au delà des 14 jours du délai de rétractation légale, c 'est d'annuler le contrat et de revenir chez son ancien fournisseur d’énergie.

Les services du médiateur de l'énergie conseillent en tout cas de ne jamais signer un contrat de changement d'énergie du premier coup.

Ce genre de démarchage est bien connu des services du "Médiateur de l'énergie" organisme indépendant et gratuit chargé de surveiller les dérives possibles de ce grand marché de l'énergie. Frédérique Fériaud la directrice générale du médiateur, nous en explique les mécanismes et les possibles dérives.

Ce sont des méthodes de ventes qui suscitent des mauvais comportement de certains démarcheurs qui sont la plupart du temps commissionnés uniquement sur la souscription de contrats et qui n'hésitent pas a a utiliser des argument fallacieux ou trompeurs pour se faire ouvrir la porte . Frédérique Fériaud directrice du Médiateur de l'énergie.

Frédérique Fériaud directrice générale du médiateur de l'énergie

Plusieurs organismes s intéressent aussi à ce genre de contrat douteux , l'UFC-Que Choisir ou encore plus simplement encore le DGCCRF la direction de la concurrence et de la répression des fraudes dans chaque département.