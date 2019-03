Paris : opération escargot des autos-écoles sur le périphérique lundi

Lundi 1er avril, il faudra prendre vos précautions si vous devez circuler sur le périphérique ou dans Paris intra-muros. Les autos-écoles manifestent à nouveau et feront une opération escargot à partir de 7h sur deux voies sur le périphérique. France Bleu Paris à vos côtés pour toute l'info trafic.

Paris, France

Les autos-écoles ne désarment pas et comptent bien le faire savoir lundi 1er avril. Et ce sont les automobilistes franciliens qui risquent d'en faire les frais. Les organisateurs espèrent rassembler plus de 4 000 voitures venues de toute la France comme le 11 février dernier pour protester contre la réforme du permis de conduire.

Opérations escargot sur le périphérique

Quatre points de rassemblements sont prévus dés 6H30 :

Porte de Clignancourt

Porte de Vincennes

Porte d'Orléans

Porte d' Auteuil

Ensuite, les autos-écoles qui se seront rassemblées porte de Clignancourt, porte d'Orléans et porte d'Auteuil se dirigeront porte de Vincennes par le périphérique en opération escargot sur deux voies.

La manifestation partira ensuite par la place de Nation, le boulevard Voltaire pour un rassemblement final place de la République , prévu vers 11h.