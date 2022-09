Les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que des organisations de jeunesse, appellent les Français à se mobiliser à l'occasion d'une grève générale et nationale le jeudi 29 septembre 2022. Cyril Bodier secrétaire de la CGT37 invité de France Bleu Touraine [Vidéo]

Attention perturbations annoncées pour la journée de mobilisation à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires 37

Jeudi 29 septembre se déroulera une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles pour les salaires, à l'appel notamment de la CGT, de la FSU et de Solidaires.

Inflation, inquiétudes sur le devenir de l'assurance chômage et du système de retraite : les syndicats espèrent mobiliser largement pour la première journée de grève et de manifestation de la rentrée.

Les revendications concernent en particulier le pouvoir d'achat mais surtout la hausse des salaires avec notamment un SMIC à 2000 euros minimum et la réforme des retraites.

De nombreux secteurs vont être impactés par cet appel à la grève.

Plusieurs syndicats de la SNCF appellent à participer au mouvement. Les prévisions de circulation des trains seront annoncées ce mercredi soir la veille de la mobilisation.

Sur le réseau Fil Bleu bus et tram, il y aura aussi des perturbations : le tram et la ligne Tempo 2 circuleront normalement, par contre la ligne C1 ne circulera pas et des perturbations sont à attendre sur une quinzaine de lignes.

Perturbations également attendus dans les hôpitaux ou encore dans les établissements scolaires.

Plusieurs syndicats d'enseignants ont relayé cet appel à la grève. Dans le primaire, les enseignants ont l'obligation de se déclarer grévistes de façon à pouvoir prévenir les parents. Les villes peuvent ensuite mettre à disposition des parents des accueils périscolaires et les cantines, mais attention, les services gérés par les villes (activités périscolaires, cantine ou crèches) pourraient aussi être impactées si leurs agents sont grévistes Les services publics.

Enfin des perturbations pourraient également avoir lieu dans les services publics, les agents de la Fonction publique ont été appelés à participer au mouvement.

Cyril Bodier Secrétaire départemental de la CGT 37 était l'invité de France Bleu Touraine