Attractivité économique : Paris et l'Ile-de-France restent en tête du classement régional français

Le Baromètre EY de l'attractivité de la France en 2021 vient d'être publié. La France reste le pays le plus attractif en Europe. Paris conserve la tête des métropoles et l'Ile-de-France garde la première place du classement régional pour les projets d'investissements.

La France est le pays le plus attirant pour les dirigeants d'entreprise

Selon ce Baromètre, la France est le pays le plus attractif en Europe. Premier constat : même si l'Europe ne retrouve pas son niveau d'avant la crise sanitaire, les investissements étrangers sont de retour. Et c'est la France qui attire le plus. Non seulement, elle reste première du classement européen en matière d'attractivité, mais elle progresse fortement par rapport à 2020 (+24%).

Petit bémol : les investisseurs étrangers implantent de plus gros projets au Royaume-Uni et en Allemagne qu'en France.

Dans notre pays, 45.000 emplois (un tiers dans l'industrie) ont été créés en 2021, mais c'est 30% de moins qu'au Royaume-Uni (60.000 emplois).

L'attractivité de Paris est en hausse

Au niveau européen, l'image de Londres a pâli. La capitale anglaise séduit moins même si elle reste en tête de ce classement d'image alors que Paris voit son attractivité augmenter fortement entre 2021 et 2022.

En 2021, 18% des dirigeants plaçaient la capitale française en tête des métropoles les plus attractives, ils sont 28% en 2022.

Pour les projets d'investissements étrangers par région en 2021, l'Ile-de-France demeure en tête des régions françaises les plus attractives devant l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand-Est.

Bordeaux pourrait concurrencer Paris

Selon le Baromètre, au niveau national, c'est Bordeaux qui pourrait bien ravir la première place à Paris en matière d'attractivité. Strasbourg, Marseille et Montpellier sont aussi sur les rangs tandis que Lyon continue de perdre du terrain.