Attractivité: des entreprises étrangères vont investir plus de 4 milliards d'euros en France, annonce l'Élysée

Les entreprises étrangères vont investir plus de quatre milliards d'euros en France, a annoncé dimanche soir la Présidence de la République. Ces 21 nouveaux projets, majoritairement industriels, vont permettre la création de plus de 10.000 emplois et plus de 16.000 CDI intérimaires.