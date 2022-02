Atulam investit plus d'un million d'euros dans la "robotique du futur"

Plus d'un million d'euros pour s'équiper de robots dernier cri ! L'entreprise Atulam, basée à Jarnages, a aménagé une toute nouvelle ligne de production en peinture, avec deux nouveaux robots. "Nous sommes une usine du futur", clame fièrement Xavier Lecompte, à la tête d'Atulam depuis 25 ans.

Une nouvelle ligne de production complétement automatisée

Et c'est impressionnant ! Des cadres de fenêtres et de portes défilent dans le hangar, comme accroché à deux grands cintres. "Ça part de là. On accroche ici dans tous les ouvrages qui vont devoir être peints et ils passent par quatre étapes", explique le chef d'entreprise. Ces portes et fenêtres passent à la fois entre les mains des employés et les pinces de ces deux nouveaux robots pour être peints. "Nous avons une ligne de peinture entièrement automatisée, tout en gardant notre savoir faire artisanal", explique Xavier Lecompte.

De robots pour aider les salariés, pas pour les remplacer

Et un troisième robot va être installé dans la partie peinture de l'entreprise cet été. Mais ça ne veut pas dire suppressions d'emplois. Pour Xavier Lecomte, la technologie est là pour faciliter le travail des employés. Pas pour les remplacer. "Nous avons besoin des deux pour nous développer. Nous avons besoin de robots pour la précision de son travail et sa capacité à produire et nous avons besoin de l'humain pour son savoir faire artisanal. Dans le mot artisanal, il y a art let nos menuisiers sont un peu des artistes." L'entreprise a même embauché de nouveaux salariés : 24 ces quatre derniers mois.

Cette robotique du futur a coûté plus d'un million d'euros à l'entreprise. L'Etat y a participé à hauteur de 260 000 euros via le plan de relance. La préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille, est venue, ce mercredi, visiter cette usine et voir ces nouveaux robots. Elle a remis un trophée du plan de relance à Xavier Lecompte.