Au 11e jour de grève, la situation reste bloquée à l'ehpad des jardins du château d'Aiffres

Le piquet de grève est toujours installé devant l'entrée de l'ehpad des jardins du château d'Aiffres, dans les Deux-Sèvres. Une grève a démarré dans cet établissement géré par Médicharme le lundi 24 avril il y a 11 jours. Sur une pancarte accrochée par des autocollants CGT on peut lire "changement d'heure pour soignante de nuit = mauvaise prise en soin". La réorganisation des horaires de nuit est un des points de blocage. Les grévistes demandent également un 6e poste d'aide-soignant.

"On est vraiment face à un mur"

La réorganisation prévoit une arrivée de l'équipe de nuit à 20h45 au lieu de 20h. "Les filles de jours nous demandent de l'aide au coucher, c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin d'être à deux", insiste Angélique Pioffet, aide-soignante de nuit. "Coucher une mamie de 101 ans à 23 heures du soir c'est inadmissible. Je rentre chez moi le matin je me dis c'est ignoble ce que j'ai fait", raconte Justine Boeuf, elle aussi aide-soignante de nuit. "On embauche de nous même une demi-heure à l'avance parce qu'on sait très bien que les filles sont en galère".

"Donnons les moyens aux personnels de prendre soins des résidents parce qu'ils en ont besoin. Dans cet ehpad on l'a déjà fait. Nous avons porté à la connaissance de l'ARS de faits de maltraitance institutionnelle, il y a eu une enquête flash, des choses mises en place. Là, on est en train de faire une autre enquête on se rend compte qu'il n'y a pas de maltraitance mais des négligences parce qu'ils manque du personnel et qu'il n'est pas qualifié", déplore Sandrine Fournier, responsable de la santé à la CGT des Deux-Sèvres.

"On est vraiment face à un mur. On espère que ce mur va s'ouvrir et qu'on arrive à sortir de ce conflit", dit-elle, en rappelant que Médicharme est le 13e groupe français.

"Six résidents pour un soignant"

De son côté, la direction estime que la réorganisation engagée en vigueur depuis ce lundi permet justement d'améliorer les choses. "Jusqu'à maintenant, parfois, il arrivait effectivement que sur un étage il puisse y avoir une heure où il n'y ait pas de présence de soignants ou d'agents hôteliers. Grâce cette nouvelle organisation, il y aura toujours une permanence sur chaque étage", assure Pedro Barbosa, directeur régional pour le réseau Medicharme. "Avec au maximum six résidents pour chaque professionnel en accompagnement le matin. Le ratio dans les Deux-Sèvres on est à 10 voir 12", insiste-t-il.

Par ailleurs, un projet de fusion est en cours avec l'ehpad des Charmilles à Melle. "Aujourd'hui l'ehpad d'Aiffres (39 lits, NDLR) ne tourne pas à plein. Lorsque les travaux seront terminés non seulement nous allons revenir à taux plein donc réintégrer des ouvertures de postes mais aussi toute une équipe de l'ehpad de Melle", argumente également le directeur régional. Pour l'instant pas de nouveau rendez-vous de discussion prévu. La dernière rencontre remonte à mardi.