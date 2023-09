Au Blanc, l'épicerie bio s'installe en centre-ville

En 2019, producteurs, fournisseurs, consommateurs et salariés ont uni leurs forces pour reprendre le magasin bio créé au Blanc en 2010 par Véronique Faurie. Ils ont fondé pour ce faire une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Les Producteurs de Gaya, chaque partie prenante étant représentée au sein d'un conseil d'administration. Le local, exigu et peu fonctionnel, était situé sur la zone industrielle des Daubourgs à la sortie du Blanc en direction de Poitiers. Dès 2019 s'est manifesté le souhait de trouver un autre local en centre-ville.

Ce projet a été soutenu par la communauté de communes Brenne Val de Creuse qui vient de réhabiliter l'ancien magasin Gamm Vert situé au 81 rue de la République et qui fut auparavant une ancienne coopérative agricole. L'opération a pu bénéficié du fonds friche déployé par l'État. Le coût du chantier s'est élevé à 820 000 euros. Après un an de travaux et quatre jours de déménagement, le magasin a rouvert ses portes jeudi 14 septembre. Il dispose en outre d'un parking avec une vingtaine de places.

Un local plus grand, plus lumineux

"Nous sommes passés de 150 à 450 mètres carrés de surface de vente, nous avons des bureaux, une zone pour les livraisons. Les locaux sont plus lumineux et plus fonctionnels. Nous allons pouvoir mieux présenter les produits et accueillir de nouveaux producteurs", se réjouit Frédéric Gagnot, le président de SCIC. Les Producteurs de Gaya vont également proposer une gamme moins disante de produits dans l'optique de faciliter l'accès au bio au plus grand nombre.

Si une clientèle militante faisait l'effort de se rendre à l'ancien magasin, le nouveau site devrait permettre d'élargir la clientèle dans les mois à venir. Pour les personnes vivant en centre ville ou y faisant leurs courses, il sera désormais possible de s'y rendre à pied ou à vélo. "Les premiers clients sont ravis", constate Frédéric Gagnot. Samedi 30 septembre à partir de 15 h, Les Producteurs de Gaya organiseront une fête pour l'inauguration du nouveau magasin avec contes, chants, repas partagé en soirée suivi d'un bal folk.