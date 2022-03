Au Blanc, le Tiers-Lieu de Carte Blanche prend son envol

Au Blanc, l'association Carte Blanc gère le tiers-lieu installé près de l'hôpital. En l'espace de deux ans il a trouvé son public. Après avoir été soutenu par la région, le lieu prend désormais son envol, soutenu par l'Etat et même l'Europe !

C'est lieu de travail, de culture, et de rencontres. Au Blanc, depuis environ deux ans, l'ancienne maison médicale installée près de l'hôpital s'est transformée en tiers-lieu. Il est géré par l'association Carte Blanche qui, après avoir été soutenue par la région, est désormais aidée par l'Etat et même l'Europe.

Des bureaux et des salles de travail à l'étage, un atelier et un bar au sous-sol, la logique du tiers-lieu est respectée, dans sa version rurale. "Les besoins en milieux ruraux, sont pas tout à fait les mêmes que dans des grandes villes. Mais ici, on arrive aussi à faire se croiser des très jeunes, des retraités, des actifs, des étudiants, des personnes en situation de handicap" explique Aurélie Helesbeux de l'association Echobat, et membre du bureau collégial de Carte Blanche.

À l'étage se trouvent des bureaux de co-working, des bureaux occupés par différentes associations et un espace pour enfants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour cela l'association peut compter sur son public. Depuis sa création, le lieu a été adopté par une vingtaine d'associations qui y ont leurs bureaux ou viennent y faire des activités mais également par une quinzaine de co-workers.

L'un des bureaux de co-working de Carte Blanche. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Dans les associations qui ont leurs bureaux, là, il y a l'association Affiche La Couleur qui accompagne et qui accueille des enfants et des adultes en situation de handicap. Il y a aussi le service Rosalie, qui est un service d'animation de la vie sociale des seniors en Brenne" détaille de son côté Claire Moreau, salariée de l'association Kaléidoscope et membre du bureau collégiale de Carte Blanche.

En bas, se trouve le "café bien" un lieu de détente pour se reposer, prendre un café ou même manger. C'est aussi là qu'ont lieu les soirées musicales et théâtrales. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un espace important est aussi consacré à la détente et à la culture. Ainsi, au sous-sol, se trouve un atelier où sont proposées diverses activités comme du flocage de vêtements. C'est le cas par exemple d'un atelier dédié aux tampons naturels à partir de végétaux et de fruits ou légumes , le 23 mars prochain.

Au sous-sol se trouve aussi le "café bien", où les tables et chaises dépareillées vous attendent pour un café, ou un repas et où sont proposées des soirées musicales et théâtrales. Enfin, le lieu a aussi un partenariat avec le cinéma de la ville.

Pour se développer, le lieu a bénéficié au départ de 30.000 euros de la région, un coup de pouce pour l'aider à se lancer et se tester via une expérimentation sur 18 mois (qui s'est achevée en juillet 2021). Gaëlle Lahauro, vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire est bluffée. "Les résultats sont au delà de nos espérances. C'est un pari vraiment gagné pour ce lieu. Il y a une association qui est née. Carte blanche fédère une quinzaine d'acteurs. Succès total !" note ainsi la 12e vice-Présidente déléguée à la Démocratie permanente, à la citoyenneté, aux initiatives locales et à l’éducation populaire.

Preuve du succès, le lieu est désormais soutenu financièrement par l'Etat qui l'a labellisé, mais aussi par l'Europe.

L'ensemble des activités proposées par Carte Blanche sont à retrouver sur leur page Facebook.