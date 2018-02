Le Blanc, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est demain (mercredi 28 février) au soir que s'achèvera l'existence d'une des plus célèbres sociétés artisanales de confection en Pays Blancois : Les foulards Michel Lebrun, en liquidation judiciaire, ferment définitivement leurs portes. Malgré son succès en boutiques, la propriétaire de l'entreprise et principale créatrice des collections, Cécile Griesmar, victime de graves problèmes de santé, a du se résoudre à la fermeture faute de pouvoir assumer pleinement ses fonctions .

Une réussite commerciale

La marque fondée en 1973 à Concremiers a d'abord créé et vendu des bijoux en émaux pendant 10 ans avant de connaître le succès dans la confection textile et notamment les foulards, étoles, écharpes et autres accessoires. Reprise en 2011 par Cécile Griesmar, créatrice de mode agée à l'époque de 40 ans, les foulards Michel Le Brun avaient retrouvé un second souffle.

Employant une dizaine de salariés dont 8 couturières, la marque était distribuée dans près de 300 boutiques en France et s'exportait même à l'étranger (Belgique, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie).

8 couturières travaillaient sur le site Blancois © Radio France - Carl Dechâtre

Liquidation du stock

Jusqu'à ce 28 février, 18h, les dernières étoles, écharpes, chapeaux, pièces de tissus et mêmes quelques bijoux produits aux origines de l'enseigne sont écoulés à prix cassés (entre 2 et 5 euros pour des pièces coutant en magasin entre 25 et 50 euros). La boutique d'usine est située 14 quai Aubépin, au Blanc ouverte de 9h à 12h et 13h30 à 18h.

La directrice de l'entreprise reste ouverte à une proposition de reprise. Les éventuels candidats peuvent contacter la société au 02.54.37.40.27 ou par mail : cg@michel-lebrun.com