La nouvelle éco : Le confinement profite aux installateurs de cheminées

Chez Atouts Flam, on installe des cheminées et des poêles à bois depuis huit ans maintenant, et la création de la société par Élodie Chaumien, à Montbard (Côte-d'Or). Mais les temps sont durs pour la patronne et ses deux salariés. Non pas par manque d'activité, ben au contraire : le carnet de commandes est plein !

Le confinement et le télétravail, une aubaine pour les artisans

"On a quand même eu des conséquences liées au Covid, on n'a pas pu faire de foires commerciales ni de portes ouvertes à cause des jauges. Malgré tout, comme les propriétaires sont confinés et ne peuvent dépenser de l'argent que pour leur demeure, on a de la demande, on a du travail. En plus il y a des aides de l'Etat" , indique Élodie Chaumien.

En général, au printemps, il y a un creux d'activité, mais comme en 2020, les commandes sont nombreuses, jusqu'à l'automne déjà. Conséquence, les délais s'allongent et il devient urgent de recruter : deux postes de techniciens sont à pourvoir, explique Élodie Chaumien :

"On a déjà des choses au planning jusqu'à la saison prochaine, en septembre : pour l'instant les délais fournisseurs sont tenus, mais nous nos délais s'allongent pour les installations parce que je ne trouve pas de salarié", regretteÉlodie Chaumien. La cheffe d'entreprise ajoute faire "comme on peut, mais on ne peut pas travailler jour et nuit ! Il me faudrait deux personnes en plus, pour pouvoir faire une équipe de pose. Notre métier est physique, on ne peut pas faire un chantier tout seul."