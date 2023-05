Au bord du lac de Vassivière, 18 chalets vont loger une trentaine de saisonniers cet été

La saison touristique n'a pas encore vraiment débuté, mais les professionnels du tourisme, eux, s'activent déjà aux abords du lac de Vassivière. Depuis la route, à la sortie du bourg de Châteaucourt, on peut en effet apercevoir les engins de chantier s'activer pour aplanir un vaste terrain en herbe. 18 chalets seront posés dessus d'ici la fin du mois de juin. Des chalets tout-équipés, et destinés aux futurs saisonniers de la saison estivale.

Les 18 équipements devraient être opérationnels d'ici le 1er juillet. Ils pourront accueillir 36 jeunes employés, parfois venus de loin pour travailler cet été au lac de Vassivière. Une grande première autour du site, entre Creuse et Haute-Vienne, financée en grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine (avec une subvention de 528.000 euros), pour répondre à une nouvelle demande.

36 places d'hébergement

C'est le Syndicat mixte du lac de Vassivière qui est à l'origine de cette initiative. "Le recrutement des saisonniers devient plus compliqué", détaille Pascal Desjacques, son directeur. "Le logement devient une vraie question pour tous ces jeunes, et ils ont besoin d'un logement au plus près. Ce qui n'était pas toujours évident à trouver. Là, on leur offre un outil pour les rassurer".

Sur les 36 futures places d'hébergement, le Syndicat mixte devrait en réserver une vingtaine pour ses futurs saisonniers (maîtres-nageurs, conducteurs de bateaux et de petits trains). Le reste sera mis à disposition des autres acteurs touristiques du lac, principalement les restaurants et les campings.

Les saisonniers seront installés en bordure du lac de Vassivière. © Radio France - Marius Delaunay

Un loyer à prix réduit

En échange de l'accès à un logement au plus près de leur job d'été, les saisonniers devront verser un loyer à prix réduit. 150 euros par mois pour les employés du Syndicat mixte, et 300 euros pour les autres. Une somme que les employeurs pourront d'ailleurs prendre à leur compte, si besoin, pour alléger le portefeuille des jeunes arrivants. L'inflation et la montée des prix peut en effet parfois repousser les candidatures.

À deux kilomètres du site d'hébergement, Sébastien Martin, le co-gérant du restaurant Le Treize, bar à tapas installé à Vauveix, compte d'ailleurs bien sur ses fameux chalets pour loger sa future saisonnière. Elle revient travailler dans son établissement pour la deuxième année de suite. "Clairement, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle sera au plus près du restaurant tout en ayant son petit confort".

Les professionnels comme Sébastien Martin ne s'y trompent pas. Ils sont déjà nombreux à chercher une place dans un chalet pour leurs futurs saisonniers. Le syndicat mixte a déjà reçu une vingtaine de demandes, pour seulement 16 places disponibles.