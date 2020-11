"Au bout du rouleau", les commerçants "non essentiels" vont organiser une soupe populaire à Orléans

La CPME et l'UMIH, organisation qui représente les cafetiers et restaurateurs organisent ce mardi après-midi une action symbolique à Orléans. Ils vont distribuer une soupe populaire", pour dire leur détresse liée au reconfinement décidé par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19.

Action des restaurateurs, cafetiers et commerçants dits "non essentiels" mardi 10 novembre à Orléans

L'UMIH 45 (union des métiers et industries de l'hôtellerie) et la CPME 45 (confédération des petites et moyennes entreprises) appellent les petits patrons, artisans, cafetiers, restaurateurs, commerçants "non essentiels" à une mobilisation ce mardi 10 novembre à Orléans.

Distribution symbolique de la soupe populaire

Les deux organisations annoncent qu'elles vont distribuer une soupe populaire aux passants, à partir de 16h, dans un lieu tenu secret pour le moment, à Orléans (il sera dévoilé à 12h ce mardi). Une centaine de manifestants sont attendus, selon les organisateurs.

"La situation de nos adhérents et des petits commerçants et patrons de PME devient très critique", alerte Thierry Deraime, président de l'UMIH 45, "si ça continue, beaucoup vont être à la rue, d'où notre action symbolique de distribuer une soupe populaire".

Pas de blocage de la circulation prévu

Dans un premier temps, un blocage de la circulation avait été annoncé par l'UMIH 45 et la CPME 45, mais après réflexions et échanges, il a été décidé de "ne pas le faire, on ne veut pas mettre le bazar et se mettre les gens à dos : on veut tirer la sonnette d'alarme", poursuit Thierry Deraime, lui-même patron du bar, le Moog à Orléans.

Le terme "commerces non essentiels" est très mal passé"

Le mot d'ordre de cette action est "laissez nous travailler". "C'est vrai qu'on a des aides de l'état, même si elles mettent parfois du temps à arriver, mais d'abord on est très remontés contre la notion de "commerces non essentiels", car ces commerces, ce sont nos vies, nos gagne-pains, c'est essentiel pour nous... et pour l'état au vu des impôts, cotisations et taxes que l'on paie".

Un rendez-vous avec le préfet du Loiret jeudi

Le président de l'UMIH 45 ajoute : "ce qui manque, c'est de la visibilité pour nos entreprises. Est-ce qu'on va rouvrir dans un mois, trois mois, six mois, dix mois ? On entend des rumeurs, mais on a aucune info, et pour un chef d'entreprise, c'est vital, la visibilité". Constant Porcher, président de la CPME 45, et Thierry Deraime, son homologue de l'UMIH 45, doivent être reçus jeudi matin par le préfet du Loiret.