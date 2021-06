Au bowling de Rouen, l'excitation commence à monter à quelques jours de la réouverture

A partir du mercredi 9 juin, une nouvelle phase du déconfinement sera enclenchée. Les restaurants et les bars pourront accueillir du monde à l'intérieur mais surtout d'autres commerces comme les bowlings vont pouvoir rouvrir. A Rouen, le gérant du bowling trépigne d'impatience.

Une nouvelle phase du déconfinement sera enclenchée à partir du mercredi 9 juin. Et elle va faire des heureux. A commencer par les bowlings. Celui de Rouen situé rue de Constantine est sur le qui-vive. Son gérant, Sylvain Courel est sur le qui-vive avec son équipe. Ils trépignent tous d'impatience.

"On va enfin revoir nos clients"

Derrière les pistes, dans la salle des machines, Nathan Gricourt, apprenti mécanicien, nettoie les quilles. "Là je dégraisse les quilles parce qu'on met de l'huile, nous, sur les pistes pour qu'elle glisse mieux. Donc là j'enlève tout le gras qu'on avait un peu partout sur la piste et qui vient se déposer sur la machine avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, rien de plus", détaille le jeune apprenti de 23 ans.

Nettoyage des quilles, huilage des pistes, remise en état des pistes, Steven lui vient de sortir la huileuse. "Il faut la brancher et après c'est automatique. On a juste deux boutons sur lesquels appuyer, ça part, ça vient, c'est magique. C'est pour éviter que la boule se déporte, elle a tendance à partir sur le côté droit ou gauche et l'huile sert à empêcher ça", explique-t-il.

De son côté, le gérant Sylvain Courtel est au bar. "Le plus gros ce matin c'est surtout les frigos qui ont été éteints pendant six mois. Il faut les allumer de nouveau, tout nettoyer. Tous les verres que vous voyez là je vais les repasser à la machine aussi. Tout sera nettoyé. C'est un travail de Titan", observe le gérant.

Depuis plus de 30 ans que je suis dans le bowling je ne m'étais jamais arrêté - Sylvain Courtel

Fermé depuis huit mois, l'impatience monte. L'excitation même. "Huit mois de Netflix à la télévision alors que j'aurais préféré revoir mes clients", sourit Sylvain Courtel. "Depuis plus de 30 ans que je suis dans le bowling je ne m'étais jamais arrêté. Là c'est un bon stress qui arrive, on a vraiment hâte", conclut-il.

Dans un premier temps, il ne pourra accueillir qu'une cinquantaine de joueurs avec le protocole sanitaire imposé. Une piste sur deux sera ouverte et six joueurs pourront se retrouver autour de la table.