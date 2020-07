Au camping de Brest, le retour timide des vacanciers

Habituellement le camping du Goulet affiche complet dès le début juillet. C'est loin d'être le cas cette semaine, même si les arrivées se font plus nombreuses chaque jour : une dizaine de couples se sont installés ce lundi. Les huit salariés commencent peu à peu à retrouver le rythme intense d'une saison estivale.

Fréquentation en forte baisse

Le téléphone "sonne de plus en plus, notamment pour des réservations de dernière minute, explique la gérante Laurence Rouzic. Mais c'est vrai que pour la location, on est à plus de 45% de baisse sur le mois de juillet, et 60% de fréquentation en moins sur les emplacements par rapport à l'année dernière."

Avec l'annulation des fêtes maritimes de Brest qui devaient débuter ce vendredi, de nombreux vacanciers ont renoncé à leur séjour. 70% des réservations de l'été ont d'ailleurs été annulées. D'autres ont préféré s'abstenir de partir par peur du coronavirus : le camping leur a proposé un avoir pour l'été 2021. Sur le plan sanitaire, toutes les mesures ont naturellement été prises pour rassurer les clients.

On est loin de l'effervescence à l'espace aquatique du camping. © Radio France - Nicolas Olivier

Dans les allées du camping, les vacanciers sont immatriculés dans le Nord, le Loir-et-Cher, ou la Seine-Maritime. Un camping-car allemand est présent, mais aucun Britannique. "Evidemment la clientèle anglaise nous fait défaut, reconnaît Laurence Rouzic. L'avant-saison en juin a été très très mauvais pour cette raison. C'est sûr que ce qui est perdu est perdu, mais j'espère que nos partenaires financiers nous soutiendront et que tout le monde jouera le jeu parce que c'est compliqué pour tout le monde."

Le Goulet accueille aussi une clientèle locale et fidèle. "Les gens n'ont pas forcément besoin de partir loin pour passer de bonnes vacances" rappelle la gérante des lieux, qui reste optimiste pour la suite de la saison. Le mois prochain s'annonce d'ailleurs bien meilleur : le camping affiche presque complet pour la première quinzaine d'août.