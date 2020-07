Au camping de La Route d'Or, à La Flèche, "le tourisme frémit et survit"

Après une ouverture début juin et un premier mois médiocre, le camping de La Route d'Or, à La Flèche, voit revenir des touristes. Si la moitié des emplacements sont inoccupés, les locations en dures sont elles toutes réservées, grâce aux habitués et aux coups de fil de dernière minute.

C'est une reprise timide pour le camping municipal de La Flèche (Sarthe). Après un mois de juin catastrophique, les réservations commencent à arriver et s'annoncent même bonnes pour les locations en dur. Cette année, il faut faire avec les décisions de dernière minutes et surtout sans les touristes étrangers.

Dans les allées du camping de La Route d'Or, les emplacements vides ressortent. La moitié seulement sont occupés. Mais les locations en dur rencontrent un succès certain : "ils sont tous réservés jusqu'à la fin de l'été" remarque en souriant Marion David, la responsable du camping. Après un mois de juin très médiocre (un quart seulement de réservations par rapport à 2019), le site reprend des couleurs depuis le début du mois de juillet.

Parmi les campeurs, des habitués, comme Catherine, venue de Grande-Synthe pour se reposer : "On peut dire qu'on a eu une année fatigante ... évidemment, on remarque qu'il y a moins de monde, et tout le monde se tient à distance les uns des autres." A côté, Mickaël, qui vient au camping de La Flèche depuis son enfance, avoue avoir attendu avant de réserver : "On s'est tenus au courant grâce aux réseaux sociaux du camping, pour voir comment était organisé l'accueil."

Principale caractéristique des réservations cette année : il y a très peu de touristes étrangers, et le camping doit composer avec les appels de dernière minute. "Pas plus tard qu'hier, on a enregistré 12 réservations d'un coup ! C'est fou ! Mais c'est au compte-goutte, les gens se disent 'tiens, si on se faisait un weekend au zoo ?' Et ils nous appellent", raconte Marion David.

Pas facile dans ces conditions de faire des prévisions de fréquentation "on est dans le flou", reconnaît-elle. Le camping doit même souvent refuser des places aux cyclo-touristes de passage : "ils ne prévoient jamais leurs arrêts et s'arrêtent sur le chemin. C'est au moins la preuve que les véloroutes attirent à La Flèche !" explique Nicolas Chauvin, adjoint au tourisme.

Dans ces conditions, cette année 2020 risque fort de rester médiocre. Mais elle est essentielle pour repartir d'un bon pied, insiste Nicolas Chauvin : "On ne cherche pas à être rentable à tout prix. Si on n'ouvre pas, les gens partent ailleurs, perdent l'habitude de venir à La Flèche. Et puis c'est toujours des clients pour les commerces de centre-ville. Le tourisme frémit et survit en ce moment."