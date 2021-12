Au Cap Ferret, Océopin fabrique des soins pour le corps à base de graines de pins maritimes

Toute cette semaine dans La Nouvelle Eco, France Bleu Gironde vous donne des idées de cadeaux made in Nouvelle-Aquitaine, grâce à des objets ou des concepts innovants, et qui font du bien au commerce local.

Sur le marché des produits de beauté naturels made in Gironde, la marque Caudalie qui utilise les bienfaits des pépins de raisins est aujourd'hui la plus connue. Mais Océopin, qui utilise elle les graines de pins maritimes, se taille aujourd'hui une part de notoriété grâce à un concept innovant et à un brevet unique au monde.

Une histoire de famille avant tout

Tout commence en 1996, quand un chercheur de l’université de Bordeaux découvre les pouvoirs insoupçonnés de ces petites graines de pins: quand elles sont pressées à froid, on obtient une huile composée à 70% d’acides gras essentiels, gorgée en vitamine E et en antioxydants. Jean Jacques Berger, dépose alors un brevet en 2012, afin de protéger sa découverte, et c’est en s’associant à sa fille Marina, qu’ils créent ensemble la marque de cosmétique 100% girondine Oceopin, et qu’ils en installent le siège au Cap Ferret.

Des cosmétiques bio et naturels

La gamme proposée aujourd'hui par Océopin est complète et va du lait pour le corps, à la crème visage anti-âge, au savon, gel lavant corps et cheveux jusqu'à la crème hydratante pour les mains. Des produits tous issus de cette fameuse huile et entièrement bio. L’entreprise met aussi un point d’honneur à respecter cette ressource naturelle, le pin maritime, avec laquelle elle travaille et récolte les graines à la main. Elles sont ensuite pressées sur le bassin d’Arcachon.

Ces produits sont actuellement disponibles chez une 50aine de revendeurs à Bordeaux et sur le bassin d’Arcachon ou sur l’e-shop oceopin.fr

