Le Limousin sera en force au CES (Consumer Electronic Show) qui débute ce mardi à Las Vegas : 8 start-up limousines font partie de la délégation régionale présente lors de ce grand rendez-vous mondial des nouvelles technologies. Un incontournable selon Marie-Pauline Carpentier, de l'ALIPTIC, l'association limousine des entreprises innovantes.

Jouer collectif

Quelle visibilité 8 start-up limousines peuvent-elles avoir dans ce raz-de marée de technologie ? Et bien d'abord, elles jouent collectif, en partant dans le cadre d'une délégation organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine. A l'arrivée, il y a un stand, qui donne une meilleure visibilité aux exposants (6 des 8 entreprises limousines, les autres sont juste visiteurs du salon). Ensuite, "chacune a une innovation à montrer, depuis le Limousin certes, mais surtout pour le monde entier", souligne Marie-Pauline Carpentier.

Des contacts privilégiés

D'après elle, le gros atout dont bénéficient les entreprises limousines, c'est l'importance de la délégation française, "la 3ème délégation la plus importante derrière les Etats-Unis et la Chine". Et au sein de cette délégation, "les entreprises ont l'opportunité de capter des contacts qu'elles n'auraient jamais eu autrement. Des décideurs qui sont plus facilement mobilisables, avec qui le contact est plus simple". Généralement, on ne signe pas de contrat directement là-bas, précise Marie-Pauline Carpentier, "mais c'est au retour qu'on travaille avec toutes les cartes de visite qu'on a obtenues". Elle cite l'exemple de Facil'ity, qui avait noué des contacts et pu organiser, par la suite, une tournée en Amérique du Nord, et revenir avec un contrat avec la mairie de New-York.