La filière restauration cherche à attirer des jeunes en apprentissage au CFA du Mans

Des serveurs, des cuisiniers, des commis : on manque de personnel dans la restauration. La crise sanitaire a amplifié le phénomène avec 237 000 départs entre février 2020 et février 2021. Les horaires à rallonge, les salaires jugés trop faibles : difficile dans ces conditions de susciter des vocations. Le CFA du Mans le constate : depuis la rentrée en septembre, il compte 270 apprentis dans la filière restauration contre 320 il y a quelques années. Les portes ouvertes organisées ce samedi étaient l'occasion de tenter de séduire de futurs candidats.

Une filière moins attractive qui doit se renouveler

Clément, 14 ans, est passionné de cuisine depuis un moment. Une fois par semaine, c'est lui qui prépare le repas pour sa famille. Se lancer dans l'apprentissage lui donne envie. "Ça m'est venu naturellement. On a plus d'efficacité et d'expérience dans le métier que quand on reste à un bureau à étudier des matières", explique le jeune Manceau presque un peu trop pressé de passer à la pratique. La responsable de la filière restauration lui rappelle l'importance des matières théoriques dans la formation : "On peut être très bon cuisiner, si on n'a pas suffisamment de culture générale pour exprimer et faire passer ses idées à l'équipe, on n'avance pas" explique-t-elle à Clément qui hoche la tête. Son père, responsable de service après-vente dans le milieu agricole, a également été apprenti en tant que technicien de réparation agricole quand il était plus jeune. "J'ai été formé par des gens qui m'ont bien accompagné. Et ensuite, j'ai formé un peu plus d'une vingtaine de jeunes. Le fait d'avoir des petits groupes de classe, c'est bien. Et puis il y a des maîtres d'apprentissage, des propositions d'entreprises", souligne Jérôme.

Les jeunes présents à ces portes ouvertes ne sont pas découragés par les conditions de travail particulières dans la restauration. Mais il y a clairement moins de candidats intéressés. "Les employeurs sont en train de se rendre compte : il va falloir que ça bouge sur les rémunérations et les conditions de travail", estime Hélène Stempinski, responsable relation jeunes et entreprises au CFA du Mans. Pour elle, la filière doit s'adapter aux "changements qui s'opèrent dans la société et dans les mentalités".

Le restaurant pédagogique du CFA du Mans © Radio France - Solène de Larquier

L'exemple du BTP qui a su se relancer

Elle salue l'état d'esprit de certains restaurateurs et constate l'amorce de changements. "Certains restaurants ont revu l'organisation du travail avec des équipes du midi et des équipes du soir. Certains ont revu leurs jours de fermeture pour que le personnel ait deux jours consécutifs de repos. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la revalorisation des salaires", indique Hélène Stempinski. Le BTP a été confronté au même problème il y a une vingtaine d'années et a depuis majoré le salaire des apprentis pour les attirer : 40% du SMIC minimum en première année de CAP, contre 27% (soit 400 euros net) dans les autres filières.