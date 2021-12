Au Cheylas près de Grenoble, ALSTOM répare déjà un métro, et bientôt d'autres "matériel roulant"

L'industriel Alstom s'est donc installé depuis plusieurs mois au Cheylas, dans la vallée du Grésivaudan. Le site isérois est dédié à la rénovation des trains et sur place, l'entreprise a d'ores et déjà commencé son travail. Pierre Michard est le vice-président des activités de services pour Alstom France. Il rappelle que le projet est sur du long terme. Interview.

France Bleu Isère : Que vient proposer Alstom au Cheylas ?

Pierre Michard : Comme vous le savez, Alstom est connu comme un des leaders du ferroviaire. Les gens connaissent les produits qu'on fabrique, à commencer par le train à grande vitesse. Mais Alstom, c'est aussi une société qui a beaucoup développé des activités de services autour du ferroviaire, autour de ses produits et l'activité, donc, que je dirige aujourd'hui. L'activité d'Alstom Services France, et c'est une activité importante qui connaît une forte croissance, qui représente aujourd'hui plus de 1.000 salariés sur l'ensemble du territoire. Alors, le site du Cheylas, effectivement, s'inscrit dans la stratégie Alstom de croissance de nos activités et en particulier pour un marché qui est celui de la "rénovation mi-vie" des matériels roulants.

Alors, typiquement. Qu'est ce qu'une "rénovation mi-vie" ?

C'est s'assurer que le matériel roulant puisse avoir une durée de vie... on va dire d'une quarantaine d'années. C'est grosso modo les standards dans l'industrie, c'est à dire qu'au bout d'une vingtaine d'années, il y a un certain nombre d'opérations qui s'avèrent nécessaires. Alors, ça a toujours été le cas, que ça soit à l'étranger ou en France, c'est des activités qui existaient, mais qui ont un développement beaucoup plus fort aujourd'hui pour deux raisons. La première en France sur le marché dans les dix prochaines années, est particulièrement conséquent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de renouvellement de matériel roulant au début des années 2000. Et donc, naturellement, vingt ans après. Si vous voulez il arrive à une phase de vie où il faut intervenir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, il y a une demande croissante des opérateurs et des usagers, pour des prestations qui n'existaient pas il y a vingt ans dans un train. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour mettre en place de la vidéo surveillance en temps réel pour que l'information passagers soit vraiment dynamique. On en n'est plus aux affichages LED, etc. Le Wi-Fi est un autre exemple. Aujourd'hui, le niveau d'exigence. Si on veut ramener les gens dans les trains, il faut bien qu'ils y trouvent un univers qui est attractif. L'autre dimension, c'est le verdissement. Évidemment, les trains ont été vendus il y a une vingtaine d'années. Pour une large part d'entre eux, ils sont motorisés par du diesel. Électrifier l'ensemble du réseau national aujourd'hui, c'est hors de portée financière. Donc Alstom, veut trouver des solutions de verdissement qui évitent d'une certaine manière des investissements massifs dans les infrastructures en essayant de convertir des diesels avec des nouvelles technologies.

De l'hydrogène par exemple ?

Alstom a beaucoup investi ces dernières années et va continuer à poursuivre ses développements. Mais c'est le cas aussi de la batterie. Et là, typiquement, le premier exemple que je peux citer concernant le site du Cheylas sera la transformation d'un train qui a été vendu à 700 exemplaires en France pour les TGV et dans lequel on va venir retirer les moteurs diesel pour les remplacer par des packs batteries.

Là, vous avez commencé avec une rame de métro de Lyon ?

Oui. Alors, dans le cas du métro du Sytral, qui tient un métro à crémaillère, je dirais qu'on se concentre à la fois sur le confort et la sécurité. En tout cas, s'assurer que le véhicule peut tenir pendant encore un certain nombre d'années si on a un gros traitement corrosion de la caisse avec en prémices un désamiantage. C'est un cas particulier. C'est encore un train où il y a de l'amiante. Donc, l'amiante encapsulé, il n'y a pas de sujet comme vous le savez. Par contre, là, pour le rénover, on doit le désamiantage. On intervient avec une étape préliminaire à une fois après, après avoir démonté les éléments du train. Désamiantage. On vient ensuite traiter la caisse. Et puis après, on vient remettre à niveau les intérieurs, les éclairages, etc. Pour rafraîchir d'une certaine manière le produit et permettre aux usagers lyonnais en l'occurrence, d'avoir un métro qui soit, je dirais, au goût du jour.

A terme, le Cheylas, c'est un site très important pour vous ?

On veut y faire entrer des activités pour nous roder, pour aussi monter en compétence. Nos équipes, mais aussi le tissu industriel local. Notre objectif au travers du Cheylas, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi un objectif de réindustrialisation qu'Alstom contribue à la réindustrialisation d'un site qui avait été abandonné. Donc, c'est un beau projet et notre idée à nous, c'est autour de ce site là aussi d'être en capacité de faire vivre un écosystème avec des PME qui ont leurs spécialités, qui peuvent contribuer à donc l'exercice qu'on va faire en 2022.

Vous vous occuperez des TER de la région ?

Alors, c'est notre objectif maintenant on est sur des marchés publics comme vous le savez, donc c'est à la région, évidemment, de décider quelle seront les modalités de déclenchement de ces opérations-là. Donc, évidemment, je ne vais pas m'exprimer à leur place. Mais voilà, nous, on s'inscrira et là, on a été transparent sur le sujet avec eux, avec avec tout le monde. On s'inscrira, comme on le fait habituellement sur des appels d'offres aussi bien auprès de la région que des grandes municipalités de la région, mais ailleurs puisque le site du Cheylas a une vocation locale et nationale.