Au CHU de Poitiers on prépare la grande manifestation de jeudi pour sauver l'hôpital public

Poitiers, France

Même si le personnel du CHU de Poitiers reconnait ne pas être le plus mal loti de France, pour autant, les griefs existent et la mobilisation ne faiblit pas. Mardi entre midi et deux, un stand était installé devant le centre cardio-vasculaire du CHU de Poitiers avec des blouses, et des tracts. "Black Tuesday, venez dénoncer la grande braderie de l'hôpital public". L'occasion de réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital.

un stand installé devant le centre cardio vasculaire du CHU de Poitiers © Radio France - Vincent Hulin

Céline Laville est la présidente Nationale du syndicat CNI (coordination nationale infirmière) souligne "il faut passer le message de se mobiliser aux côtés du Collectif Inter Hôpitaux, car il faut sauver l'hôpital public, c'est plus de moyens, arrêter de fermer les lits, et revaloriser les salaires des soignants et des para-médicaux." D'ailleurs, l'idée selon elle est de rappeler que tout le monde est concerné au sein de l'hôpital et d'ailleurs "il n'est jamais trop tard pour se mettre dans le mouvement et dans l'action."