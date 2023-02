Au CHU de Rouen, une nouvelle salle de relaxation pour les enfants grâce aux pièces jaunes

C'est un geste qui est presque entrer dans les coutumes. Depuis 1989, mettre une petite pièce de monnaie dans la tirelire des pièces jaunes est devenu chaque année, pour certains, presque un reflexe. L'opération, mise en place par la Fondation des hôpitaux, a permis, depuis sa création, de soutenir plus de 9000 projets en faveurs des enfants malades. Le CHU de Rouen n'est pas en reste.

En 2022, il a vu deux de ses projets retenus pour recevoir des fonds de l'opération pièces jaunes. Grâce à ce soutien, auquel s'ajoute également un financement du Crédit agricole Normandie Seine, la maison des enfants, située au 6ème étage de l'hôpital des enfants, accueille désormais une toute nouvelle salle de relaxation.

"C'est cool d'avoir un endroit comme ça"

"On avait une pièce au fond de la maison des enfants qui était sombre et caché derrière un gros placard, explique Florence Septavaux, infirmière puéricultrice au sein du service. On a voulu l'ouvrir aux enfants pour en faire quelques choses de beaucoup plus coocooning et relaxant." Au total, sur 20 000 euros de travaux, 2000 ont été financés par la fondation des hôpitaux, grâce à l'opération pièce jaune.

"Je viens tous les jours ici, se réjouit Raphaëlle, 15 ans, hospitalisée depuis plusieurs semaines. On peut faire des activités, des jeux vidéos ou même juste se poser. C'est cool d'avoir un endroit comme ça."

Un projet pensé par les équipes de la maison des enfants

"Ca part d'un besoin réel, explique Maryline Rapilly, animatrice au sein du service. Ca a été pensé avec nous mais aussi avec les jeunes. Quand ils ne vont pas bien, on a besoin de les mettre à part de les ressourcer, de les relaxer. Là c'est du concret, vous voyez les poufs, les fauteuils, les tapis, c'est grâce aux petites pièces jaunes qu'on a mis dans les tirelires qu'on peut avoir tous ça à l'hôpital."

En plus de cette nouvelle salle, un autre projet devrait aussi voir le jour grâce au financement des pièces jaunes le financement des pièces jaunes. Il s'agit d'un espace de psychomotricité au sein du service de pédopsychiatrie.