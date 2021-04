Au CNPC Sport à Meylan, des formations vélos complètes jusqu'en 2022

Pour aller au travail, se balader ou faire ses courses. Le vélo fait désormais partie du quotidien de nombreuses personnes en France. Mais qui dit explosion de l'utilisation de ce moyen de transport, dit aussi augmentation des ventes et plus de maintenance. Il faut donc former de la nouvelle main-d'oeuvre. Justement, le centre national des professionnels du commerce du sport à Meylan (CNPC) propose une douzaine de formation cycle : "Par exemple, il y a une formation de cinq jours pour apprendre à gérer et entretenir un parc de vélo de montagne. Elle est destinée aux loueurs de ski qui, l'été, louent des vélos", complète Daniel Ronzeau, responsable de la formation cycle et ski.

Mais la formation star c'est celle de "technicien, vendeur cycle". Elle dure 9 semaines et mène à un certificat de qualification professionnelle (CQP). Il y a environ 10 sessions par an, elles sont toutes complètes jusqu'en 2022. "C'est du jamais vu", pour Daniel Ronzeau. Il est aussi possible de faire cette en alternance.

L'entrée du campus à Meylan à côté de Grenoble © Radio France - Chloé Cenard

Entre théorie et pratique

Cette formation de 9 semaines, qualifiante, s'articule autour de deux piliers principaux : "Souvent on commence par de la théorie, par exemple aujourd'hui sur les freins. On leur dit ce qu'ils doivent savoir, puis on leur montre sur le vélo et après c'est à eux de faire. _Tout le long, on est à côté d'eux pour les aider, répondre aux questions_", explique Sébastien Granjon, formateur. Au-delà du côté technique du vélo, les apprenants doivent aussi acquérir des outils pour savoir vendre : "Rare sont les entreprises qui n'embauchent que des techniciens. On leur demande aussi d'avoir un aspect relationnel clientèle", rappelle Daniel Ronzeau.

Les étudiants écoutent attentivement Sébastien Granjon, formateur au CNPC Sport © Radio France - Chloé Cenard

200 offres d'emploi

L'école possède un site internet où il y a une rubrique "offre d'emploi". Les employeurs peuvent déposer leurs annonces. En ce moment, il y en a près de 200. De quoi rassurer les futurs salariés. D'ailleurs, pendant la formation, "certains grands groupes comme Décathlon ou GoSport viennent sur place se présenter aux apprenants", détaille Daniel Ronzeau.

Jeannice en est à sa sixième semaine de formation. Elle est déjà mécanicienne dans un atelier de vélo participatif et solidaire. Au quotidien, elle répare surtout des vélos d'occasion, le CQP va lui permettre de valider les acquis qu'elle a déjà et de travailler aussi sur du matériel plus récent. "J'envisage de changer de travail et c'est pour ça que je voulais compléter mes compétences", raconte-t-elle.

Capture d'écran du site internet du CNPC Sport © Radio France

La formation coûte tout de même 3 000 euros mais plus de _"_80 % des personnes qui viennent en formation au CNPC se font financer la formation par Pôle Emploi, la région ou encore des crédits formation", selon Daniel Ronzeau.